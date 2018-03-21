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Büşra Develi kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Elenisi tarihte kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 21.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi gerek oyuncuları gerekse de canlandırdıkları tarihi kişilikler ile ilgi çekti. Oyuncu Büşra Develi, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Eleni karakterini canlandırıyor. Peki Büşra Develi ve Eleni kimdir? Güzel oyuncuyu daha önce hangi dizilerde ve yapımlarda izlemiştik?

Büşra Develi kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Elenisi tarihte kimdir?

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi, ekrana merhaba dedi. İlk bölümü ile 20 Mart akşamının reytinglerinde 3. sıraya yerleşen Mehmed Bir Cihan Fatihi kadrosunda pek çok oyuncu bulunuyor. Diziyi izleyenler gerek oyuncuları gerekse de canlandırdıkları tarihi kişilikleri merak ediyorlar.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır. Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır.

BÜŞRA DEVELİ'NİN DİZİDEKİ KARAKTERİ ELENİ

busra-develi-eleni

Mega Dük Notaras’ın kızı olarak en büyük hayali günün birinde Bizans’ın önemli mimarlarından biri olmak iken siyasi sebepler nedeniyle Şehzade Orhan’la evlenmeye zorlanır. Konstantinopolis’ten Edirne’ye doğru başlayan yolculuğu Sultan Mehmed’in esiri olmasıyla son bulur. Tabii her son yeni bir başlangıçtır.

TARİHTE ELENİ

Vikipedia'da verilen bilgilere göre Dün Notaras'ın Eleni adlı bir kızı bulunmuyor. Ancak Anna adlı bir kızı olduğu ve İstanbul'un fetinden sonra Venedik'e kaçtığı ve İstanbul'dan kaçan Bizaslılar için orada önemli bir figür haline geldiği söyleniyor.

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