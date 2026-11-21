1996 yılında nikâh masasına oturan 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ile oyuncu Mehmet Aslantuğ, 2000 yılında Can adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Çiftin 27 yıllık evliliği, 2023 yılında tek celsede sona ermişti.

Onan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun 26'ncı yaş gününü kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM OĞLUM"

Oğluyla yer aldığı kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Onan, paylaşımına "Kalabalıkta anca bu kadar; karelerde ufak bir mesafe belki ama içimde sımsıkı sarıp öpüp koklama isteği. Bugün anne olduğum yaştasın; varlığına bir kez daha şükrederek, iyi ki doğdun canım oğlum" notunu ekledi.

Onan'ın doğum günü mesajına Songül Öden ve Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimlerin yanı sıra takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

YORUM YAĞDI

Can Aslantuğ için sosyal medyada; 'Tıpkı annesi', 'Maşallah çok yakışıklı', 'Annesine benziyor' gibi yorumlar yapıldı.