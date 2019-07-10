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Bütçe dostu akıllı telefon: Honor 8X’i inceledik

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TEKNOLOJİ  | 10.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

Huawei, kendi akıllı telefon modelleri ile telefon piyasasına geniş seçenekler sunarken, aynı zamanda alt markası Honor ile de piyasayı renklendirecek modeller getirmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Honor Play ile oyunculara özel bir akıllı telefon sunan Çinli şirket, Honor 8X modelini Türkiye'de satışa sundu.

Bütçe dostu akıllı telefon: Honor 8X’i inceledik

Akıllı telefonların fiyatlarının bir hayli yükseldiği bu dönemde, orta – orta üst segmente getirdiği rekabetçi fiyatlarla dikkat çeken şirket, keseye uygun ve iyi bir akıllı telefon satın almak isteyenlere bunu sağlıyor diyebiliriz.

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Honor 8X ne gibi özellikler içeriyor?

Tasarım:

Honor 8X, tasarımıyla pahalı, üst segment akıllı telefonları andırıyor, ancak direkt olarak kıyaslarsak, hemen hemen onların çeyreği kadar fiyata sahip. Honor 8X, siyah, mavi, kırmızı ve pembe renk seçeneklerine sahip. Renkli modelleriyle tutuş şeklinize göre ışık oyunları sergileyen telefonların arka yüzü, Aurora cam malzemeden oluşuyor. Yuvarlatılmış köşeleri ve fazlasıyla inceltilmiş ekran çerçevesiyle güzel görünen telefon, kenarlarda metalik çerçeve kullanıyor. Elbette artık pek çok akıllı telefonda gördüğümüz gibi çentikli bir ekran bulunduran Honor 8X, dilerseniz bu çentiği ayarlardan kapatma olanağı tanıyor. Ancak her türlü kullanımda da şu an için en geniş görüntü sunan modellerin başında geliyor.

Pil ömrü:

Honor 8X, 6.5 inç ekrana sahip bir telefon için büyük görünmeyen 3750mAh bataryaya sahip. Son çıkan Huawei ve Honor telefonlarının birçoğunun pil ömrü dayanıklılıkları ortalamanın oldukça üzerinde. Bu batarya ile Honor 8X, en zorlu kullanıcıyı bile bir tam gün idare edebilir. Çok fazla fotoğraf çekmez ve oyun oynamazsanız ikinci günü de görebilirsiniz.

İşletim sistemi:

Honor 8X, Android 8.1 işletim sistemiyle geliyor. Huawei'nin her modelinde alıştığımız gibi EMUI arabirimini görüyoruz telefonda. EMUI 8.2 sürümünü bulunduran telefon, 8 çekirdekli Kirin 710 yonga setinden güç sağlıyor. Kirin 710 iyi bir işlemci ancak Honor 8X'i sınıfının lideri konumuna yerleştirmeye yetmiyor. Yakın fiyatta bulunan Honor Play'de yer alan Kirin 970 daha dikkat çekici durumda.

Yapay zeka ve kamera:

Son teknoloji Huawei ve Honor telefonlarının neredeyse en önemli parçası kamera. Honor 8X'in kamerası da üst düzey gibi görünüyor. Cihaz 20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana ve 16 MP f/2.0 ön kamerayla geliyor. Yapay zeka, işleme yardımcı olmak için sahneyi tanıyor ve daha iyi kareler üretebiliyorsunuz. Ön kamera 16MP sensöre sahip. Daha yumuşak bir görünüm için cilt dokusunu pürüzsüzleştiren Güzellik modu da var. Huawei, kamera konusunda daima rakiplerinden bir adım önde. Her segmentte çıkarttığı telefonlar kamerası ile fark yaratıyor.

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