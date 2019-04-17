Bütün hayvanların tadına bakan da var çiğ yumurta yiyen de: Tarihin en tuhaf ünlü yemek alışkanlıkları

Herkesin hayatına kimse karışamaz diyerek içeriğe başlamak istiyoruz. Tarih boyunca en değişik yemek alışkanlıklarına sahip ünlü isimleri 'yorumsuz' bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Listede neler var neler...
Amerikalı aktris ve model Monroe, 2 adet çiğ yumurta ve sıcak süt ile başlıyordu.
Yumurtayı fıstık ezmesi ile yiyor. Scott Foley, bu yeme ritüelinin alie geleneklerinden biri olduğunu söylüyor.
Müzisyen Richard Starkey, alerjileri nedeniyle bu yaşına kadar ağzına pizza sürmemiş.
Steve Jobs hayatının büyük bir kısmını elma ve havuç yiyerek geçirdi. En sevdiği iki yiyecek diyebiliriz.
Her yemekten sonra elma yiyen hanımefendi, bunu dişlerini temizlemek için yapıyormuş.
Oyuncu Shailene Woodley, düzenli olarak kil ve çamur yiyor efendim. Nedeni ise vücudunun onu emmek zorunda olmamasıymış. Anlayanlar el kaldırabilir mi?
Ünlü dövüşçü Lyoto Machida sağlıklı bulduğu için kendi idrarını içen bir arkadaşımız...
İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi olan Darwin, bütün hayvanların tadına bakıyordu.
Amerikalı ünlü şarkıcı Mariah Carey, haftanın 3 günü mor besinleri yemeyi tercih ediyor. Sebebi nedir bilemiyoruz.
Jessica Alba, içtiği her suyun içine himalaya tuzu ekliyor.
Ünlü tenisçi kazandığı maçların ardından çim yiyor, afiyetler dileriz.
Fergie ise güne elma sirkesi içerek başlayanlardan. Aramızda bunu yapan çokça kişi olsa gerek.
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