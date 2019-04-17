Bütün hayvanların tadına bakan da var çiğ yumurta yiyen de: Tarihin en tuhaf ünlü yemek alışkanlıkları

Herkesin hayatına kimse karışamaz diyerek içeriğe başlamak istiyoruz. Tarih boyunca en değişik yemek alışkanlıklarına sahip ünlü isimleri 'yorumsuz' bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Listede neler var neler...

Marilyn Monroe

Amerikalı aktris ve model Monroe, 2 adet çiğ yumurta ve sıcak süt ile başlıyordu.

Scott Foley

Yumurtayı fıstık ezmesi ile yiyor. Scott Foley, bu yeme ritüelinin alie geleneklerinden biri olduğunu söylüyor.

Ringo Starr

Müzisyen Richard Starkey, alerjileri nedeniyle bu yaşına kadar ağzına pizza sürmemiş.

Steve Jobs

Steve Jobs hayatının büyük bir kısmını elma ve havuç yiyerek geçirdi. En sevdiği iki yiyecek diyebiliriz.

Catherine Zeta-Jones

Her yemekten sonra elma yiyen hanımefendi, bunu dişlerini temizlemek için yapıyormuş.

Shailene Woodley



Oyuncu Shailene Woodley, düzenli olarak kil ve çamur yiyor efendim. Nedeni ise vücudunun onu emmek zorunda olmamasıymış. Anlayanlar el kaldırabilir mi?

Lyoto Machida



Ünlü dövüşçü Lyoto Machida sağlıklı bulduğu için kendi idrarını içen bir arkadaşımız...

Charles Darwin



İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi olan Darwin, bütün hayvanların tadına bakıyordu.