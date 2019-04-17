YEMEK

Bütün hayvanların tadına bakan da var çiğ yumurta yiyen de: Tarihin en tuhaf ünlü yemek alışkanlıkları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

Bazen ünlülerin de insan olabildiğini unutuyoruz, bu bir gerçek. Herkes gibi onların da garip tavırları olabiliyor, yemek yeme alışkanlıkları da buna dahil. Ancak içlerinden bazıları var ki tüm zamanların en garip yemek alışkanlıklarına sahipler. Öyle ki bazılarını duyduğunuzda sevdiğiniz ünlü isimler hakkında farklı düşüncelere kapılabilirsiniz.

Bütün hayvanların tadına bakan da var çiğ yumurta yiyen de: Tarihin en tuhaf ünlü yemek alışkanlıkları

Herkesin hayatına kimse karışamaz diyerek içeriğe başlamak istiyoruz. Tarih boyunca en değişik yemek alışkanlıklarına sahip ünlü isimleri 'yorumsuz' bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Listede neler var neler...

Marilyn Monroe

marilyn

Amerikalı aktris ve model Monroe, 2 adet çiğ yumurta ve sıcak süt ile başlıyordu.

Scott Foley

Yumurtayı fıstık ezmesi ile yiyor. Scott Foley, bu yeme ritüelinin alie geleneklerinden biri olduğunu söylüyor.

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Good morn! Give it a shot. Seriously.

Scott Foley (@scottkfoley)'in paylaştığı bir gönderi ()

Ringo Starr

ringo

Müzisyen Richard Starkey, alerjileri nedeniyle bu yaşına kadar ağzına pizza sürmemiş.

Steve Jobs

steve

Steve Jobs hayatının büyük bir kısmını elma ve havuç yiyerek geçirdi. En sevdiği iki yiyecek diyebiliriz.

Catherine Zeta-Jones

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Looking at the weekend like ????

Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)'in paylaştığı bir gönderi ()

Her yemekten sonra elma yiyen hanımefendi, bunu dişlerini temizlemek için yapıyormuş.

Shailene Woodley

sell
Oyuncu Shailene Woodley, düzenli olarak kil ve çamur yiyor efendim. Nedeni ise vücudunun onu emmek zorunda olmamasıymış. Anlayanlar el kaldırabilir mi?

Lyoto Machida

idrar
Ünlü dövüşçü Lyoto Machida sağlıklı bulduğu için kendi idrarını içen bir arkadaşımız...

Charles Darwin

darvin
İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi olan Darwin, bütün hayvanların tadına bakıyordu.

Mariah Carey

Amerikalı ünlü şarkıcı Mariah Carey, haftanın 3 günü mor besinleri yemeyi tercih ediyor. Sebebi nedir bilemiyoruz.

Jessica Alba

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Hi ???? #setlife???? #LAsFinest

Jessica Alba (@jessicaalba)'in paylaştığı bir gönderi ()

Jessica Alba, içtiği her suyun içine himalaya tuzu ekliyor.

Novak Djokovic

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The journey continues ???????????? _ Photo: efe

Novak Djokovic (@djokernole)'in paylaştığı bir gönderi ()

Ünlü tenisçi kazandığı maçların ardından çim yiyor, afiyetler dileriz.

Fergie

Fergie ise güne elma sirkesi içerek başlayanlardan. Aramızda bunu yapan çokça kişi olsa gerek.

Kaynak

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
Suyu bu şekilde tüketmek ölüme götürüyor!Suyu bu şekilde tüketmek ölüme götürüyor!
Haşlanmış yumurtayı bir gece sirkede bekletip yemek o hastalığa çare oluyor!Haşlanmış yumurtayı bir gece sirkede bekletip yemek o hastalığa çare oluyor!
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