SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Büyücü Asensio: Derbide resital, istatistikte zirve! Tüm İspanya onu konuşuyor: Kariyer rekoru

Süper Lig'in 22.haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-2 ile geçerek zafere ulaşırken, maçın yıldızı bir kez daha İspanyol isim Marco Asensio oldu. Kariyer zirvesini yaşayan yıldız isim gösterdiği performansla parmak ısırtırken, İspanyol medyasının "Fenerbahçe, Asensio ile çılgına dönüyor!" sözlerine layık oldu...

Büyücü Asensio: Derbide resital, istatistikte zirve! Tüm İspanya onu konuşuyor: Kariyer rekoru
Burak Kavuncu
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 yendi. Zorlu mücadeleden yıldız ismi Marco Asensio ile galip çıkmayı bilen sarı-lacivertliler öenmli bir 3 puan kazandı. Fenerbahçe'nin formda yıldızı Marco Asensio, Trabzon'da da sahnedeydi. İspanyol orta saha oyuncusu maçı 1 gol ve 1 asist yaparak tamamlarken, 3 puanın kazanılmasında dirert bir rol oynadı.

İNANILMAZ BİR SEZON GEÇİRİYOR!

Büyücü Asensio: Derbide resital, istatistikte zirve! Tüm İspanya onu konuşuyor: Kariyer rekoru 1

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Bu sezon çıktığı 29 maçta 12 gol ve 9 asist üreten İspanyol yıldız, toplamda 21 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının hücum yükünü sırtladı. Hem bitiriciliği hem de oyun kurulumuna verdiği destekle dikkat çeken Asensio, istikrarlı performansıyla sezonun en formda isimleri arasında gösteriliyor.

KARİYER REKORU...

Trabzon deplasmanında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan İspanyol oyuncu, kariyerindeki en yüksek skor katkısına ulaştı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada 12 gol, 9 asist üreterek toplamda 21 gole doğrudan etki eden yıldız isim, 2022-2023 sezonunda Real Madrid ile 51 maçta yakaladığı performansı geride bırakarak kişisel rekorunu geliştirdi.

FENERBAHÇE'DEN 3 MADDELİK ASENSIO PAYLAŞIMI...

Büyücü Asensio: Derbide resital, istatistikte zirve! Tüm İspanya onu konuşuyor: Kariyer rekoru 3

Fenerbahçe SK: "'Temel insan ihtiyaçları:

  1. Oksijen
    1. Su
    2. Marco"

ASENSIO'DAN OLAY ALINTI!

Büyücü Asensio: Derbide resital, istatistikte zirve! Tüm İspanya onu konuşuyor: Kariyer rekoru 4

Fenerbahçe'nin "İnsanlığın temel ihtiyaçları" paylaşımına Marco Asensio'nun cevabı: "4. madde, Fenerbahçe taraftarı olmak."

DÜNYA YILDIZLARIYLA AYNI LİSTEDE...

Büyücü Asensio: Derbide resital, istatistikte zirve! Tüm İspanya onu konuşuyor: Kariyer rekoru 5

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde hem 10+ gol atan hem de 8+ asist yapan oyuncular:

Michael Olise (10 gol & 16 asist)
Luis Diaz (13 gol & 10 asist)
Marco Asensio (10 gol & 8 asist)
Lamine Yamal (10 gol & 8 asist)

MAÇ SONU KONUŞTU! "KEREM TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ..."

Büyücü Asensio: Derbide resital, istatistikte zirve! Tüm İspanya onu konuşuyor: Kariyer rekoru 6

Marco Asensio: "Çok mutluyum. Takım olarak iyi iş çıkardık. Bireysel anlamda performansımdan mutluyum. Sahada çok iyi olduğumu hissediyorum. Çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan 3 puandı. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum.

Kerem takım için çok önemli. Kendisi çok iyi performansta, çok üst seviye bir oyuncu. En baştan beri sahada çok iyi anlaşıyoruz. Takıma çok yardımcı oluyor."

"FENERBAHÇE, ASENSİO İLE ÇILGINA DÖNÜYOR!

Büyücü Asensio: Derbide resital, istatistikte zirve! Tüm İspanya onu konuşuyor: Kariyer rekoru 7

MARCA:

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından MARCA, "Fenerbahçe, Asensio ile çılgına dönüyor! Balear Adaları'ndan gelen oyuncunun attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün (2-3) anahtarı oldu." diyerek haberinde verdi.

"ONANA'YI ŞAŞKINA ÇEVİREN GOL VE ASİST!"

Büyücü Asensio: Derbide resital, istatistikte zirve! Tüm İspanya onu konuşuyor: Kariyer rekoru 8

Mundo Deportivo:

Mundo Deportivo'da ise, "Marco Asensio, Dünya Kupası'nda İspanya'yı savunmaya kararlı! Onana'yı şaşkına çeviren gol ve asist." sözleri yer aldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya’da Türk rüzgarı! Hakan’lı Inter Kenan’lı Juventus'u 90'da geçtiİtalya’da Türk rüzgarı! Hakan’lı Inter Kenan’lı Juventus'u 90'da geçti
Kerem Aktürkoğlu'nun dili sürçtü maç sonunda 'Galatasaray' dedi!Kerem Aktürkoğlu'nun dili sürçtü maç sonunda 'Galatasaray' dedi!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio Trabzonspor İspanya Kerem Aktürkoğlu rekor son dakika fenerbahçe gol real madrid Lamine Yamal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.