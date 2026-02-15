Büyücü Asensio: Derbide resital, istatistikte zirve! Tüm İspanya onu konuşuyor: Kariyer rekoru

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 yendi. Zorlu mücadeleden yıldız ismi Marco Asensio ile galip çıkmayı bilen sarı-lacivertliler öenmli bir 3 puan kazandı. Fenerbahçe'nin formda yıldızı Marco Asensio, Trabzon'da da sahnedeydi. İspanyol orta saha oyuncusu maçı 1 gol ve 1 asist yaparak tamamlarken, 3 puanın kazanılmasında dirert bir rol oynadı.

İNANILMAZ BİR SEZON GEÇİRİYOR!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Bu sezon çıktığı 29 maçta 12 gol ve 9 asist üreten İspanyol yıldız, toplamda 21 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının hücum yükünü sırtladı. Hem bitiriciliği hem de oyun kurulumuna verdiği destekle dikkat çeken Asensio, istikrarlı performansıyla sezonun en formda isimleri arasında gösteriliyor.

KARİYER REKORU...

Trabzon deplasmanında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan İspanyol oyuncu, kariyerindeki en yüksek skor katkısına ulaştı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada 12 gol, 9 asist üreterek toplamda 21 gole doğrudan etki eden yıldız isim, 2022-2023 sezonunda Real Madrid ile 51 maçta yakaladığı performansı geride bırakarak kişisel rekorunu geliştirdi.

FENERBAHÇE'DEN 3 MADDELİK ASENSIO PAYLAŞIMI...

Fenerbahçe SK: "'Temel insan ihtiyaçları:

Oksijen Su Marco"

ASENSIO'DAN OLAY ALINTI!

Fenerbahçe'nin "İnsanlığın temel ihtiyaçları" paylaşımına Marco Asensio'nun cevabı: "4. madde, Fenerbahçe taraftarı olmak."

DÜNYA YILDIZLARIYLA AYNI LİSTEDE...

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde hem 10+ gol atan hem de 8+ asist yapan oyuncular:

Michael Olise (10 gol & 16 asist)

Luis Diaz (13 gol & 10 asist)

Marco Asensio (10 gol & 8 asist)

Lamine Yamal (10 gol & 8 asist)

MAÇ SONU KONUŞTU! "KEREM TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ..."

Marco Asensio: "Çok mutluyum. Takım olarak iyi iş çıkardık. Bireysel anlamda performansımdan mutluyum. Sahada çok iyi olduğumu hissediyorum. Çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan 3 puandı. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum.

Kerem takım için çok önemli. Kendisi çok iyi performansta, çok üst seviye bir oyuncu. En baştan beri sahada çok iyi anlaşıyoruz. Takıma çok yardımcı oluyor."

"FENERBAHÇE, ASENSİO İLE ÇILGINA DÖNÜYOR!

MARCA:

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından MARCA, "Fenerbahçe, Asensio ile çılgına dönüyor! Balear Adaları'ndan gelen oyuncunun attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün (2-3) anahtarı oldu." diyerek haberinde verdi.

"ONANA'YI ŞAŞKINA ÇEVİREN GOL VE ASİST!"

Mundo Deportivo:

Mundo Deportivo'da ise, "Marco Asensio, Dünya Kupası'nda İspanya'yı savunmaya kararlı! Onana'yı şaşkına çeviren gol ve asist." sözleri yer aldı.