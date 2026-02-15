İtalya’da Türk rüzgarı: Hakan’lı Inter Kenan’lı Juventus'u 90'da geçti! Maç sonu ortalık karıştı

Hakan Çalhanoğlu’lu Inter, İtalya derbisinde Kenan Yıldız’lı Juventus’u 3-2 mağlup etti. Üç kez öne geçen Inter, 10 kişi kalan rakibi karşısında 90. dakikada bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN KIRILMA ANI KIRMIZI KART!

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada ilginç bir golle öne geçti. Juventuslu Andrea Cambiaso’nun ters vuruşunda top ağlara gitti ve Inter 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Ancak Cambiaso bu kez doğru kaleyi buldu. 26. dakikada rakip fileleri havalandıran İtalyan oyuncu skoru 1-1’e getirdi ve hatasını telafi etti.

Maçın kırılma anı ise 42. dakikada yaşandı. Juventus’ta Pierre Kalulu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

SON DAKİKADA KAZANDI INTER...

İkinci yarıda tempo yine yüksekti. 54. dakikada Inter’de Hakan Çalhanoğlu oyuna dahil oldu. Dakikalar 76’yı gösterdiğinde Esposito sahneye çıktı ve Inter’i 2-1 öne geçirdi.

Eksik oynamasına rağmen oyundan kopmayan Juventus, 83. dakikada Manuel Locatelli’nin golüyle bir kez daha eşitliği sağladı: 2-2.

Ancak son sözü Inter söyledi. 90. dakikada Piotr Zielinski’nin golüyle ev sahibi ekip maçta üçüncü kez öne geçti ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Derbi atmosferinde geçen mücadelede Inter kritik bir üç puanı hanesine yazdırırken, Juventus ise eksik kaldığı maçta direnmesine rağmen puansız ayrıldı.

HAFTA İÇİ GALATASARAY MAÇI VAR!

Kenan Yıldız’lı Juventus, hafta içinde dev bir sınava çıkıyor. İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Inter karşısında 3-2 kaybederek moral kaybı yaşayan Torino ekibi, Avrupa’da yara sarmak isterken; sarı-kırmızılılar ise güçlü rakibi karşısında avantajlı bir sonuç hedefleyecek.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI...

Juventus'ta Inter maçının ardından Comolli, Cheillini ve Spalletti'yle maçın hakemi arasında gerginlik yaşandı. Damien Comolli, Juventus'un Inter'e kaybettiği maç sonrası hakemlerin üzerine yürüdü.

"VAR PROTOKOLÜ DEĞİŞMELİ!"

Damien Comolli: "Bunun yaşanması utanç verici. Bu durum tüm dünyada görüldü. Bu münferit bir olay değil; sezon boyunca Juventus’un başına gelen hatalar zincirinin bir parçası. Böyle adaletsizlikleri kabul etmek çok zor. Az önce oyunculara iyi iş çıkardıklarını söyledim. Teknik direktörde, oyuncularda ve taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı var. Bu maçtan sonra futbol konuşmanın pek bir anlamı yok."

Giorgio Chiellini: "Bugün yaşananlardan sonra futbol hakkında konuşmak imkansız. Belki de bu olaydan sonra VAR sistemi bile değişmek zorunda kalacak. Aylardır yeterli bir yapının olmadığını söylüyoruz. Her hafta farklı bir kulüp itiraz etmek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir değil. Açıkça düzgün işlemeyen bir yapı var. Sorumlu kişi hesap vermeli ve sessiz kalmak yerine bozulanı düzeltmeli.

Protokol değişmeli bu gece bunu kanıtladı. Bu aceleci ve dikkatsiz kararların önüne geçmenin yolları var. De Rossi, Gasperini ve Conte gibi teknik adamlar da aynı şeyi söylüyor. Sistemde bir şeyler çalışmıyor ve bunu herkes görüyor."