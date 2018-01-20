Büyüdükçe annesine benzedi!

Son Güncelleme 11 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 20.01.2018 21:05 |11 saat önce

Ünlüleri çok iyi tanıyoruz. Peki çocuklarını ne kadar tanıyoruz?

İşte ünlülerin çocukları...

Ünlülerin çocukları

1 / 174 Umut Akyürek'in kızını gören inanamıyor.

2 / 174 Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'in 2005'te dünyaya gelen kızı Melek Bal'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

3 / 174 Henüz 12 yaşında olan Melek Bal'ın küçük yaşına rağmen kadınsı görüntüsü dikat çekti.

4 / 174 İşte Umut Akyürek ve kızı Melek Bal

5 / 174 Melek Bal 2014 yılında magazin basınına böyle yansımıştı.

6 / 174

7 / 174 Yavuz Bingöl'ün 29 yaşında Sinem Türkü adında bir kızı var.

8 / 174 Amerika'da çocuk psikolojisi eğitimi alan Sinem Türkü Bingöl, profesyonel olarak mankenlik yapıp podyuma çıkıyor.

9 / 174 Sinem Türkü Bingöl

10 / 174 İşte Coşun Sabah'ın kızı Roza Sabah Baba kız, Sibel Can'ın konserinde böyle görüntülendi. Coşkun Sabah'ın kızının güzelliği mankenlere taş çıkartır dedirtti.

11 / 174 Ünlülerin çocukları

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13 / 174 Esra Akkaya'nın evlat edindiği siyahi bebek şimdi kocaman oldu İkilinin fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

14 / 174 Ünlülerin çocukları Esra Akkaya'nın daha minicikken evlat edindiği siyahi bebeği, Instagram'ın fenomeni haline geldi.

15 / 174 Ünlülerin çocukları Akkaya ile bebeğinin fotoğarları binlerce beğeni alıyor.

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18 / 174 Ünlülerin çocukları

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20 / 174 56 yaşında olan Hakan Peker ile oğlu Burak'ın görüntüsü olay oldu

21 / 174 Ünlülerin çocukları İlerleyen yaşına rağmen genç görünümünden taviz vermeyen sanatçının 34 yaşındaki oğlu da görenleri hayrete düşürdü...

22 / 174 Burak Peker ve annesi...

23 / 174 Ünlülerin çocukları

24 / 174 Ünlülerin çocukları Henüz 16 yaşındayken, 1984 yılının Haziran ayında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi.

25 / 174 Ünlülerin çocukları Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.

26 / 174 Ünlülerin çocukları Bu evlilik yaklaşık 6 yıl sürdü ve 1990 yılında eşinden boşandı

27 / 174 Ünlülerin çocukları İşte Yıldız Tilbe'nin, çok sevdiği Sezen Aksu’nun adını verdiği biricik kızı Sezen Burçin Karahan

28 / 174 Ünlülerin çocukları Tilbe, biricik kızı Sezen Burçin Karahan'ı, Serdar Özden ile böyle evlendirmişti.

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30 / 174 Ünlülerin çocukları Hollywood'un ilerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen aktörü Arnold Schwarzenegger'ın kızını görenler inanamadı.

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32 / 174 Ünlülerin çocukları Kızları 5 yaşındayken 2009'da boşanan Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızları Duru büyüdü.

33 / 174 İşte Duru Kınay'ın san hali

34 / 174 Ünlülerin çocukları

35 / 174 İşte Gökhan Özoğuz'un kızı Ayşe Derya Özoğuz...

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40 / 174 Leyla Özoğuz

41 / 174 Ünlülerin çocukları Herkes onu Mr. Bean isimli televizyon serisi ile tanıyor. İşte Rowan Atkinson'un kızı Lily Atkinson.

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44 / 174 Ünlülerin çocukları İşte Monica Belluci'nin magazin basınından uzak tutmaya çalıştığı kızı.

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47 / 174 Ünlülerin çocukları İşte uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncunun oğlu.

48 / 174 Ünlülerin çocukları Özgü Namal'ın oğlu Nefes şimdilerde 2 yaşında.

49 / 174 Ve işte son görüntüsü

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53 / 174 Ünlülerin çocukları Hollywood'un ilerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen aktörü Arnold Schwarzenegger'ın oğlunun görüntüsü şaşırttı.

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55 / 174 Ünlülerin çocukları Schwarzenegger ile bir süre önce boşandığı eşi Maria Shriver'ın evliliğinden dünyaya gelen 19 yaşındaki Christopher, önceki gün annesiyle birlikte Los Angeles'ta görüntülendi.

56 / 174 Ünlülerin çocukları Daha önce de uzun boyu ve yapılı fiziğiyle bilinen genç Schwarzengger'ın fazla kiloları görenleri şaşırttı.

57 / 174 Ünlülerin çocukları Michigan Üniversitesi'nde öğrenci olan Christopher, ünlü aktörün Shriver ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri.

58 / 174 Ünlülerin çocukları Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren Bülent Emin Parlak ve Burcu Gönder kızlarının fotoğrafını Instagram'da paylaşınca, sevimliliği ile bir anda herkesin ilgi odağı oldu.

59 / 174 Ünlülerin çocukları İşte Bülent Emin Parlak ve Burcu Gönder'in kızları Usa...

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61 / 174 Ünlülerin çocukları İşte Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan.

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67 / 174 Ünlülerin çocukları Jennifer Lopez'in sekiz yaşındaki ikizleri, Planet Hollywood'dakigösterisinde ön sırada oturdular.

68 / 174 Ünlülerin çocukları 47 yaşındaki ünlü yıldız, Cuma gecesi Las Vegas'ta sahne aldı. Şarkıcının sekiz yaşındaki ikizleri de ön sıradan annelerini izlediler.

69 / 174 Ünlülerin çocukları Jennifer Lopez ikizlerinin fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

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71 / 174 Ünlülerin çocukları Tuğba Altıntop sosyal medya hesabından kızıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

72 / 174 Ünlülerin çocukları Rafet El Roman’la olan evliliğinden doğan kızı Şevval’le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Tuğba Altıntop onun doğum gününü, paylaştığı bu kare ile kutlamış. Altıntop’un takipçileri anne kızın benzerliğine dikkat çekerken, ünlü isim bu kareyi; “Hayatımın gerçek anlamları. Su El Roman ve Sevval El Roman sizi çok seviyorum. Benim güzeller güzeli, melek kızım iyi ki doğdun yavrum mutlu ve huzurlu, sağlıklı dolu dolu, upuzun yıllarda da

73 / 174 Ünlülerin çocukları Anne kızın bu fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle oldu: “Maşallah ikiz gibisiniz, Nasıl da benziyorsunuz maşallah”

74 / 174 Ünlülerin çocukları Erdal Beşikçioğlu, kızı Derin’le birlikte İstinye'de alışveriş turu atarken görüntülendi.

75 / 174 Ünlülerin çocukları Ayaküstü sohbet ettiği gazetecilere şimdilik yeni bir projesinin olmadığını, ocak ayını beklediğini söyleyen usta oyuncu, bir resorantta geçerek kızıyla baş başa yemek yedi.

76 / 174 Ünlülerin çocukları Beyazperdenin Rambo'su Sylvester Stallone'nin model kızı Sistine artık kendi kanatlarıyla uçuyor.

77 / 174 Ünlülerin çocukları Stallone ile eşi Jennifer Flavin'in üç kızından en büyüğü olan 18 yaşındaki Sistine Stallone, 73'üncü Venedik Film Festivali'nin programında yer alan Hacksaw Ridge adlı filmin galasına katıldı.

78 / 174 Ünlülerin çocukları 70 yaşındaki Sylvester Stallone ile 48 yaşındaki eşi Jennifer Flavin'in evliliğinden dünyaya gelen Sistine Rose Stallone, birçok ünlü dergi için kapak pozları verdi.

79 / 174 Ünlülerin çocukları Sistine Stallone'nin 20 yaşında Sophia adlı bir ablası ve 14 yaşında Scarlett adında bir kardeşi bulunuyor.

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87 / 174 Ünlülerin çocukları Türk Böbrek Vakfı, vakfın diyaliz merkezlerinde tedavi gören böbrek hastalarına kaynak sağlamak amacıyla ‘Anneler ve Çocukları’ adlı defile düzenledi.

88 / 174 Ünlülerin çocukları Defilede sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü anneleri çocuklarıyla podyumda yürüdü. Işıl Reçber de kızıyla etkinlikte yer aldı.

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92 / 174 Ünlülerin çocukları TVEM ekranlarında yayınlanan Erol Köse'nin hazırlayıp sunduğu 'Her Şeyi Konuşalım' programına İbrahim Tatlıses'in gayrı meşru kızı olduğunu iddia eden Dilan Çıtak konuk oldu.

93 / 174 Ünlülerin çocukları Babası İbrahim Tatlıses için 'Hala beni nüfusuna aldırmadı, bu yükü nasıl taşır ahirette bilemem DNA testinde hile yaptılar ama gerek yok suratım saçım sesim aynı yetmez mi?' dedi...

94 / 174 Ünlülerin çocukları Bu açıklamaların ardından yıllardır Dilan Çıtak hakkında açıklama yapmayan İbrahim Tatlıses mangal başında yer aldığı bir fotoğrafını paylaşıp altına çocuklarının adını yazdı...

95 / 174 Ünlülerin çocukları “Ahmed Salim, Gülşen, Gülden, Melek, Dilan, İdo ve Elif Ada’nın babasıyım. Ötesi var mı? Aslını inkar eden bizden sayılmaz. Bugüne kadar yazdınız çizdiniz, işte hayatımın özeti budur”

96 / 174 Ünlülerin çocukları Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan, oğlu Yiğit'in yeni yaşını Instagram'da kutladı.

97 / 174 Ünlülerin çocukları Oğlu için bir video çeken Öztan'ın, Ayla Çelik'in Bağdat şarkısını duygusal bir şiire dönüştürdü.

98 / 174 Ünlülerin çocukları "Her yıl olduğu gibi yine seni sevmekten vazgeçmedim bu yıl. Sen geldin ya derdi yasakladın bu yıl. Kaç yıl olmuş inanamazsın, hesapladım bugün.

99 / 174 Ünlülerin çocukları Bugünle 20 yıl... Ben dünyanın en çılgın annesi olabilirim. Ben yanında 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Zehra'yı, Ali'yi Mehmet'i, Zeynep'i Kerem'i bilmem ama iki gözüm kapalı Yiğit Çolak'ı her yerde bulabilirim. Ben dünyanın en mutlu, en şanslı annesi olabilirim... Canım benim iyi ki doğdun, iyi ki varsın... Sen bana tanrının vermiş olduğu en büyük hediyesin. Önce tanrıya sonra sana teşekkür ediyorum, beni anne yaptığın için..."

100 / 174 Ünlülerin çocukları Oyuncu Nurseli İdiz, önceki akşam Bebek Catz'de sahne alan kızı Elif İdiz'i dinlemeye gitti...

101 / 174 Ünlülerin çocukları Kızının seslendirdiği pop şarkılarıyla yerinde duramayıp dans eden İdiz, "Kızımla gurur duyuyorum. Arkadaşlarımla her hafta onu dinlemeye geleceğiz" dedi.

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104 / 174 Ünlülerin çocukları Şevval Sam önceki gece Metin Tekin’le evliliğinden olan oğlu Tarık Ekin’le Asmalımescit’te objektiflere takıldı.

105 / 174 Ünlülerin çocukları Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Konserden geldiklerini belirten Sam, “Tarık, Londra’da okuyor. Geldiğinde günlerimizi sanatla geçiriyoruz” dedi.

106 / 174 Ünlülerin çocukları Röportaj sırasında sokak çalgıcıları anne-oğulun etrafını sardı ve bahşiş istedi.

107 / 174 Ünlülerin çocukları 6 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada büyüdü.

108 / 174 Ünlülerin çocukları Kızının fotoğrafını paylaşan Ayşeyül Yıldız takipçilerine "Büyümüş değil mi?" diye sordu.

109 / 174 Ünlülerin çocukları Sempatik tavırlarıyla sosyal medyanın gözdesi haline gelen Elif Ada, nisan ayında 3. yaşını kutlayacak.

110 / 174 İşte Elif'in son hali...

111 / 174 Ünlülerin çocukları Türkücü Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Çağlayan, ‘Fazla’ adlı yeni albümüyle aynı adı taşıyan şarkısına klip çekti...

112 / 174 Ünlülerin çocukları İsviçreli bir imagemaker’la çalışan genç şarkıcı, Kemal Başbuğ’un yönettiği ve tutkulu bir aşk hikâyesinin anlatıldığı klipte Sırp model Jasmine Gajic ile kamera karşısına geçti.

113 / 174 İşte Mustafa Topaloğlu'nun oğlu...

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116 / 174 Ünlülerin çocukları 1990 yılından bu yana yaptığı albümlerde hit olmuş parçalarını bir araya getiren Emel Müftüoğlu'na yeni albümünün ilk klibinde kızı Çağrı Müftüoğlu eşlik etti.

117 / 174 Ünlülerin çocukları Annesinin ilk klibinde 10 yaşındayken oynayan Çağrı Müftüoğlu bu kez genç bir kız olarak izleyici karşısına çıkıyor.

118 / 174 Ünlülerin çocukları Gelinlik ile objektiflerin karşısına geçen Çağrı Müftoğlu güzelliğiyle dikkat çekti.

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122 / 174 Ünlülerin çocukları Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre, oğlu Altan Gencebay ve gelini Eda Gencebay ile önceki akşam Ulus’ta yemek yedi.

123 / 174 Ünlülerin çocukları Yemek sonrası aile kapıda gazetecilere poz verirken yoldan geçen sevenlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Gencebay için mekan önünde adeta kuyruk oluştu.

124 / 174 Ünlülerin çocukları Albüm çalışmalarına başladıklarını söyleyen Gencebay, telif hakları nedeniyle bir süre çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını açıkladı. Gencebay önümüzdeki birkaç ay içinde albüm çıkaracaklarının müjdesini verdi.

125 / 174 Ünlülerin çocukları Orhan Gencebay'ın küçük oğlu Gökhan Gencebay

126 / 174 Ünlülerin çocukları TV serüvenine Tatlı Kaçıklar adlı diziyle başlayan Yıldız Kaplan, canlandırdığı karakter için kullanılan "seksi şempanze" lakabıyla anılmıştı uzun süre.

127 / 174 Ünlülerin çocukları 90'lar da başarılı bir oyuncuyken kariyerini bırakıp uzun süre ekranlarda görünmeyen Kaplan, şimdilerde daha sakin bir hayat yaşıyor.

128 / 174 Ünlülerin çocukları Oyuncu Yıldız Kaplan oğlu Akif Kopuz’un hayalini gerçekleştirdi. Kaplan'ın oğlu geçen perşembe günü oynanan Beşiktaş-Lokomotiv Moskova maçında sahaya çıktı.

129 / 174 Ünlülerin çocukları Oğlunu seremoniye futbolcularla birlikte çıkaran Kaplan, bundan gurur duyduğunu ve oğlunun hayalini gerçekleştirdiği için çok sevinçli olduğunu söyledi.

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132 / 174 Ünlülerin çocukları Geçtiğimiz aylarda ayrılma noktasına gelen Kutsi ile eşi Sinem Bayrakturar tekrar barışmış ve ikinci kez bebek heyecanı yaşamıştı...

133 / 174 Ünlülerin çocukları Kızı Lila ile fotoğraf çekilen Sinem Bayrakturar sosyal medyadan kareler paylaştı.

134 / 174 İşte Kutsi'nin çocukları...

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139 / 174 Ünlülerin çocukları Bennu Yıldırım kızı Ada ile çekilmiş fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

140 / 174 Ünlülerin çocukları Kızı ile benzerlikleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı...

141 / 174 Ünlülerin çocukları Kibariye’nin Ali Küçükbalçık'tan olan kızı Birgül Küçükbalçık büyüdü ve genç kız oldu.

142 / 174 Ünlülerin çocukları Annesi ile televizyon programına katılan genç kız tasarladığı giysileri tanıttı.

143 / 174 Ünlülerin çocukları Kibariye’nin gözlerinin dolduğu programda özellikle Birgül’ün uzun boyu konuşuldu…

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150 / 174 Ünlülerin çocukları Mehmet Ali Erbil'in oğlu Sadi Erbil büyüdü...

151 / 174 Ünlülerin çocukları Tuba Coşkun ve Mehmet Ali Erbil'in 2006 yılında dünyaya gelen oğulları Ali Sadi Erbil şimdilerde 9 yaşında...

152 / 174 Ünlülerin çocukları İşte Mehmet Ali Erbil'in oğluyla beraberken paylaştığı o fotoğraf...

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155 / 174 Ünlülerin çocukları Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Kurupelit Kampüsü’nde yapıldı...

156 / 174 Ünlülerin çocukları Mezunlar arasında Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt da vardı...

157 / 174 Ünlülerin çocukları Mezuniyet törenine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Prof. Dr. Şenol Eren, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve Şarkıcı Ceylan’ın da aralarında bulunduğu öğrenci aileleri katıldı.

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159 / 174 Ünlülerin çocukları ÇABA Derneği, muhteşem bir baloyla 10'uncu yılını kutladı. Baloda; Atelier Sıla Öztürk tasarımı kıyafetlerle podyumda 'çaba'layan ünlü anneler ve oğulları büyük beğeni topladı.

160 / 174 Ünlülerin çocukları Arzum Onan oğlu Can'la podyuma çıktı.

161 / 174 Ünlülerin çocukları Demet Akbağ oğlu Ali'yle yürüdü.

162 / 174 Ünlülerin çocukları Ede Kosif oğlu Kaan'la izleyenleri selamladı.

163 / 174 Ünlülerin çocukları Demet Akbağ oğlu Ali

164 / 174 Ünlülerin çocukları Ünlü sanatçı Hande Yener oğlu Dj Çağan Kulaçoğlu ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Pasha Clup’te sahne aldı...

165 / 174 Ünlülerin çocukları Gümbet barlar sokağında bulunan Pasha Clup’te çıkan Hande Yener sahnesini Dj oğlu Çağan Kulaçoğlu ile paylaştı. Sahneye çıkan ikili mekanı dolduran hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı...

166 / 174 Ünlülerin çocukları Yener, eski ve yeni albümünde bulunan şarkılarını seslendirirken, Kulaçoğlu ise annesine mikser başında eşlik etti. Yaptığı danslarla renkli görüntülere sahne olan Yener, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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169 / 174 Ünlülerin çocukları Müzikten sinemaya geçip Beyaz Melek, Güneşi Gördüm ve NewYork'ta 5 minare filmleriyle büyük başarı kazanan Mahsun Kırmızıgül'ün ilk evliliğinden Mahmut adında bir oğlu var...

170 / 174 Ünlülerin çocukları Çok fazla medya önüne çıkmayan Mahmut, Kırmızgül'ün çok sevdiği ancak genç yaşta yitirdiği ağabeyinin adını taşıyor...

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172 / 174 Ünlülerin çocukları Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çiftinin çocukları büyüdü...

173 / 174 Ünlülerin çocukları Arzum Onan önceki gün oğlu Can Aslantuğ’la birlikte Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde ‘Operadaki Hayalet’ adlı gösteriyi izledi...