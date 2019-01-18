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Büyük ayakkabılar ayak sağlığını tehdit ediyor

Betül Songur Betül Songur
SAĞLIK  | 18.01.2019 13:37 | Son Güncelleme

Ayak sağlığı söz konusu olduğunda ayakkabı seçimine dikkat çeken Beyin Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak, çocuklara çizme ve bot seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. 'Seneye de giyer' diye düşünüp büyük alınan ayakkabının ayak sağlığını bozduğuna dikkat çeken Dr. Şarlak, ayakkabı alışverişi söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Büyük ayakkabılar ayak sağlığını tehdit ediyor

AYAKKABI ALIŞVERİŞİNİZİ AKŞAM SAATLERİNDE YAPIN

Kış mevsimlerinde kullanılan çizme ve botu seçerken dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak, şunları söyledi:

“Ayakkabı alışverişini özellikle ayaklarımızın şiştiği, akşam saatlerinde yapmalıyız. Tercihen deri malzemeden ve hafif modellerini seçmeliyiz. İç tabanı şoku emici olmalı ve ayak anatomisini desteklemelidir. Üst ve yanlardan sıkmamalı. Ayak büyük parmağı ile ön taraf arasında 1 cm kadar boşluk olmalıdır. Ayakkabı arkasından çekecek girebilmelidir. Topuksuz ya da yüksek topuklu ayakkabılar ayak ağrısı yapacağı için seçilmemelidir. Topuk; yetişkinler için 2,5-3 cm ve geniş tabanlı modelde olmalıdır. Bebeklerde 0,5 cm; çocuklarda ise 1,5-2 cm yükseklikte topuğu olan modeller tercih edilmelidir”

ÇOCUĞUNUZA 'SENEYE DE GİYER' DİYE BÜYÜK AYAKKABI ALMAYIN

Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, “Bot ve çizme seçerken hangi kalınlıkta çorap giyilecek ise onunla denenmelidir. Böylece sıkma ya da bol gelmeye bağlı vuruk, yara ve nasır oluşumunun önüne geçebilir” diyerek, çocuklarda ayakkabı seçimi hakkında şu uyarılarda bulundu:

“Çocukların ayakları hızla büyüdüğü için 6 ay aralıklarla ayakkabı, bot büyüklüğü kontrol edilmelidir. ‘Seneye giyer’ diye büyük ayakkabı almak sakıncalıdır. Bunun sonucunda ayak anatomisi bozulur, yürümesi zorlaşır, sıkma ve bol gelme durumlarında ayak bileği burkulma ve yaralanmaları daha sık olur.”

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı ayak sağlığı

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