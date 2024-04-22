Büyük beden Ashley Graham siyah dantelli elbisesiyle poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Instagram hesabından siyah dantelli bir elbise giyip kıvrımlarını sergiledi. Modelin pozu sosyal medyada gündem oldu.

Modele sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. "Elbise yakışmış", "Siyah bu kadına yakışıyor", "Yine kıvrımlarını sergilemiş" gibi yorumlar yapıldı.







