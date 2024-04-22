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  4. Büyük beden Ashley Graham siyah dantelli elbisesiyle poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi

Büyük beden Ashley Graham siyah dantelli elbisesiyle poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.04.2024 12:35
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Büyük beden modelliği yapan ve geçtiğimiz yıl 'Dünyanın en seksi kadını' olarak seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyordu. Siyah dantelli bir elbiseyle poz veren modelin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Büyük beden Ashley Graham siyah dantelli elbisesiyle poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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Instagram hesabından siyah dantelli bir elbise giyip kıvrımlarını sergiledi. Modelin pozu sosyal medyada gündem oldu.

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Modele sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. "Elbise yakışmış", "Siyah bu kadına yakışıyor", "Yine kıvrımlarını sergilemiş" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham sosyal medya Model
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