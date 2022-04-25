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Büyük beden fenomen Demi Rose'nin derin göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı

25.04.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın en cesur fenomenlerinden biri olan Demi Rose, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekoltesiyle poz veren fenomen, adeta beğeni butonunu çökertti.

Büyük beden fenomen Demi Rose'nin derin göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı

Instagram'da 19.1 milyon takipçi kitlesine sahip olan fenomen Demi Rose'nin her pozu yüz binlerce beğeni alıyor. Geçtiğimiz günlerde mayolu pozunu paylaşan fenomen şimdi de dekoltesiyle dikkat çekti.

DEMİ ROSE DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

27 yaşındaki fenomen Instagram'ın en cesur kadınlarından biri.

Büyük beden fenomen Demi Rose'nin derin göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı

Her yaptığı olay olan fenomen derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı.

Büyük beden fenomen Demi Rose'nin derin göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı

Geçtiğimiz günlerde verdiği mayolu pozu yüz binlerce beğeni almıştı.

Büyük beden fenomen Demi Rose'nin derin göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı

Fenomen isim daha önce DJ Khaled ve Chris Brown gibi dünyaca ünlü starların müzik videolarında yer aldı.

Büyük beden fenomen Demi Rose'nin derin göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı

1,57 boyundaki fenomenin her pozuna beğeni ve yorum yağıyor.

Büyük beden fenomen Demi Rose'nin derin göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı

Ünlü isim bikinili pozları ve tarzıyla da ön plana çıkıyor.

Büyük beden fenomen Demi Rose'nin derin göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı

Büyük beden fenomen Demi Rose'nin derin göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı

Büyük beden fenomen Demi Rose'nin derin göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı

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Demi Rose
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