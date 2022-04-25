Büyük beden fenomen Demi Rose'nin derin göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı

Instagram'da 19.1 milyon takipçi kitlesine sahip olan fenomen Demi Rose'nin her pozu yüz binlerce beğeni alıyor. Geçtiğimiz günlerde mayolu pozunu paylaşan fenomen şimdi de dekoltesiyle dikkat çekti.

DEMİ ROSE DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

27 yaşındaki fenomen Instagram'ın en cesur kadınlarından biri.

Her yaptığı olay olan fenomen derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı.

Geçtiğimiz günlerde verdiği mayolu pozu yüz binlerce beğeni almıştı.

Fenomen isim daha önce DJ Khaled ve Chris Brown gibi dünyaca ünlü starların müzik videolarında yer aldı.

1,57 boyundaki fenomenin her pozuna beğeni ve yorum yağıyor.

Ünlü isim bikinili pozları ve tarzıyla da ön plana çıkıyor.





