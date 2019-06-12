Büyük beden manken koyması olay oldu: O koşamaz!

Londra’da Oxford Caddesi’nde yer alan dev Nike mağazasının kadın giyimine ayrılan 3. katı, büyük beden ve engelli mankenler üzerinde sergilenen özel spor giyim koleksiyonuyla büyük dikkat çekti. Farklı vücut tiplerine sahip mankenler, Nike Plus Size serisi de dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini tanıtıyor.

Nike obeziteyi mi destekliyor?

Nike’nin amiral gemisi niteliğindeki Londra mağazasında gerçekleştirdiği bu hamle pek çok kadın tarafından olumlu karşılandı. Mağazayı ziyaret eden kadınlar özellikle büyük beden mankenle Selfie çekerek sosyal medyada paylaştı.

Ancak olumsuz tepkiler de gecikmedi. Özellikle de büyük beden mankenler konusunu ele alan The Telegraph köşe yazarı Tanya Gold, Obez mankenler kadınlara tehlikeli bir yalanı satıyor başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gold, obeziteyle savaşın artık kaybedildiğini öne sürdü. Gold’a göre yeni Nike mankeni sağlıklı sayılabilecek kilonun çok üzerinde: “Sağlıklı bir 12 beden değil, kilolu sayılsa da bir kadını öldürmeyecek bir 16 beden de değil. O aşırı kilolu. Her ölçekte obez sayılan bu manken, o parlak Nike giysilerini koşmak için giymemiş. Çünkü koşamaz.” Nike bu eleştirilere, amacının “sporda çeşitliliği ve kapsayıcılığı kutlamak” olduğunu açıklayarak yanıt verdi.