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Büyük beden manken koyması olay oldu: O koşamaz!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 12.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Nike, Londra'daki mağazasının kadın giyim katını yeniden tasarladı, büyük beden ve engelli mankenler yerleştirdi.

Büyük beden manken koyması olay oldu: O koşamaz!

Londra’da Oxford Caddesi’nde yer alan dev Nike mağazasının kadın giyimine ayrılan 3. katı, büyük beden ve engelli mankenler üzerinde sergilenen özel spor giyim koleksiyonuyla büyük dikkat çekti. Farklı vücut tiplerine sahip mankenler, Nike Plus Size serisi de dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini tanıtıyor.

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Nike obeziteyi mi destekliyor?

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Nike’nin amiral gemisi niteliğindeki Londra mağazasında gerçekleştirdiği bu hamle pek çok kadın tarafından olumlu karşılandı. Mağazayı ziyaret eden kadınlar özellikle büyük beden mankenle Selfie çekerek sosyal medyada paylaştı.

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Ancak olumsuz tepkiler de gecikmedi. Özellikle de büyük beden mankenler konusunu ele alan The Telegraph köşe yazarı Tanya Gold, Obez mankenler kadınlara tehlikeli bir yalanı satıyor başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gold, obeziteyle savaşın artık kaybedildiğini öne sürdü. Gold’a göre yeni Nike mankeni sağlıklı sayılabilecek kilonun çok üzerinde: “Sağlıklı bir 12 beden değil, kilolu sayılsa da bir kadını öldürmeyecek bir 16 beden de değil. O aşırı kilolu. Her ölçekte obez sayılan bu manken, o parlak Nike giysilerini koşmak için giymemiş. Çünkü koşamaz.” Nike bu eleştirilere, amacının “sporda çeşitliliği ve kapsayıcılığı kutlamak” olduğunu açıklayarak yanıt verdi.

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Nike, ilk büyük beden koleksiyonunu 2017 yılında tanıtmıştı. Model Paloma Elsesser, influencer Grace Victory ve gülle atıcı Amanda Bingson‘u içeren bir kampanya ile bu koleksiyon gündem yaratmıştı. Geçtiğimiz yıl ise Grace Victory ve Chloe Elliott, Cosmopolitan’da yayınlanan açık bir mektupla perakendecilere çağrıda bulunmuş; mağazada satılan beden aralığını genişletmelerini istemişti. Herkes gibi mağazalardan alışveriş yapabilmeyi, kendi bedenlerine göre giysileri mağazalarda bulabilmeyi istediklerini belirtmişlerdi.

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