Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, bikini üstünü çıkarttı! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Yaz aylarının gelmesiyle beraber soluğu tatilde alan Nall, yine deniz kenarından bir paylaşım yaptı. Beden pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla güzelliğin kalıbı olmadığını ifade eden Nall, 266 bin sosyal medya takipçisine yine sınırları zorlayan bir paylaşımla seslendi. Güzelliğin sadece sıfır bedenden ibaret olmadığını ve her beden ölçüsündeki kadının güzel olduğunu savunan Nall, siyah bikinisinin üstünü çıkartarak poz verdi.

“BARIŞ İÇİNDE”

Büyük beden model Nall, kendisine yapılan olumsuz eleştirilere sosyal medya hesabından bikinili bir paylaşımla cevap verdi. Londra’da tatil yaptığı sırada denizin karşısında saçındaki havluyla bir poz veren Nall, cesur bir şekilde beden ölçülerini gösterdi.

Büyük beden modelin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının takdirini kazanırken Nall gönderisine, “Benim güzel bedenim. Sahip olduğum ve olabileceğim her şeyle barış içinde” notunu ekledi.



