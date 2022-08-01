Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, bikini üstünü çıkarttı! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, bikini üstünü çıkarttı! Güzellik kalıplarına meydan okudu

01.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla kısa sürede popüler olmayı başardı. Büyük beden model Nall, kadınların beden ölçüleri üzerinden standart hale getirilmemesi gerektiğini savunarak sosyal medyada güzellik kalıplarına meydan okudu.

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, bikini üstünü çıkarttı! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Yaz aylarının gelmesiyle beraber soluğu tatilde alan Nall, yine deniz kenarından bir paylaşım yaptı. Beden pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla güzelliğin kalıbı olmadığını ifade eden Nall, 266 bin sosyal medya takipçisine yine sınırları zorlayan bir paylaşımla seslendi. Güzelliğin sadece sıfır bedenden ibaret olmadığını ve her beden ölçüsündeki kadının güzel olduğunu savunan Nall, siyah bikinisinin üstünü çıkartarak poz verdi.

53 yaşındaki Andrea Sunshine’in yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozu mest etti53 yaşındaki Andrea Sunshine’in yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozu mest etti

“BARIŞ İÇİNDE”

kapak-yeni-t

Büyük beden model Nall, kendisine yapılan olumsuz eleştirilere sosyal medya hesabından bikinili bir paylaşımla cevap verdi. Londra’da tatil yaptığı sırada denizin karşısında saçındaki havluyla bir poz veren Nall, cesur bir şekilde beden ölçülerini gösterdi.

Büyük beden modelin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının takdirini kazanırken Nall gönderisine, “Benim güzel bedenim. Sahip olduğum ve olabileceğim her şeyle barış içinde” notunu ekledi.

Fitness fenomeni vücudundaki değişiklikleri göstermek için tamamen çıplak bir fotoğrafını paylaştıFitness fenomeni vücudundaki değişiklikleri göstermek için tamamen çıplak bir fotoğrafını paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş
Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberlerÇok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler
Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk ettiKayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bunu hep yapıyor! Transparan iç çamaşırıyla paylaşınca...

Bunu hep yapıyor! Transparan iç çamaşırıyla paylaşınca...

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

İlginizi Çekebilir

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.