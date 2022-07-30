53 yaşındaki Andrea Sunshine’in yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozu mest etti

Fitness fanatiği olarak sosyal medyada ünlenen Andrea Sunshine, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Kaslı vücudunu sergilemek için küvette çekilen bir pozunu paylaşan Sunshine’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sunshine küvette kaslarını sergilediği gönderisine, “Köpüklü bir küvetle uyanıp ruhunuzu yıkamak gibisi yok” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sunshine’in gönderisi sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni topladı. Yüzlerce beğeni alan gönderi kısa sürede 2.100 beğeniye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “O harika” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok güzel görünüyorsun” diyerek fenomen ismin güzelliğini övdü.



