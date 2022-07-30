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  4. 53 yaşındaki Andrea Sunshine’in yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozu mest etti

53 yaşındaki Andrea Sunshine’in yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozu mest etti

30.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan 53 yaşındaki model Andrea Sunshine, 134 bin sosyal medya takipçisine yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat etti. Genç kızlara taş çıkartan fiziğini sergileyen Sunshine, tamamen çıplak bir şekilde küvetin içinden çekilen bir pozunu paylaştı. Sunshine’in pozu sosyal medyanın gündemine oturdu.

53 yaşındaki Andrea Sunshine’in yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozu mest etti

Fitness fanatiği olarak sosyal medyada ünlenen Andrea Sunshine, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Kaslı vücudunu sergilemek için küvette çekilen bir pozunu paylaşan Sunshine’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sunshine küvette kaslarını sergilediği gönderisine, “Köpüklü bir küvetle uyanıp ruhunuzu yıkamak gibisi yok” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Sunshine’in gönderisi sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni topladı. Yüzlerce beğeni alan gönderi kısa sürede 2.100 beğeniye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “O harika” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok güzel görünüyorsun” diyerek fenomen ismin güzelliğini övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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