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Fitness fenomeni vücudundaki değişiklikleri göstermek için tamamen çıplak bir fotoğrafını paylaştı

26.07.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir fitness fenomeni olan Chloe Madeley, hamilelikle birlikte vücudunda meydana gelen değişikleri göstermek için sosyal medya hesabına gitti. Sosyal medyadan hamile karnını gösteren Madeley çıplak bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Madeley’in hayranları ise güzel ismi özgüveninden dolayı tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Fitness fenomeni vücudundaki değişiklikleri göstermek için tamamen çıplak bir fotoğrafını paylaştı

Rugby yıldızı James Haskell ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan sosyal medya fenomeni Chloe Madeley, vücudundaki değişiklikleri göstermek için tamamen çıplak bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü sunucular Richard Madeley ve Judy Finnigan'ın kızı Chloe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki bedenindeki değişimleri kucakladığını ve sevgiyle kabul ettiğini söyledi.

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“DEĞİŞİMİMİ SEVİYORUM”

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Hamilelik döneminin sonrasında vücudunun yeninden forma girmesini izlemenin kendisine heyecan verdiğini dile getiren Madeley, “Doğum sonrası vücudumu rehabilite edeceğim için son derece heyecanlıyım. Bedenim küçük bebeğime yer açmak için değişmek zorunda kaldı. her şeyin rehabilitasyona ve bakıma ihtiyacı olacak. Sabırla fiziğimin değişimini tekrar izleyeceğim için heyecanlıyım. Bu, hamile vücudumu sevmediğim anlamına gelmez. Açıkçası seviyorum” dedi.

Bedenini geliştirmek ve sağlıklı yaşamının hayatının merkezinde olduğunu dile getiren Madeley, “Şu anki beden trendlerine uymasa bile bedenini kutla. Ne olursa olsun kendi sevmenin en önemli nokta olduğunu anladım.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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