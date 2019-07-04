Büyük beden model Tess Holliday cinsel yönelimini açıkladı

Büyük beden model olarak ünlenen ve son dönemde yıldızı parlayan Tess Holliday, Nylon dergisinin güzellik özel sayısı için kapak pozu verdi.

33 yaşındaki model, verdiği röportajda, cinsel yönelimi hakkında açıklamada bulundu.

Holliday, “Eşcinselliğim hakkında düşündüğümde, panseksüalizmin (her cinse karşı ilgi duyabilme) beni biseksüellikten daha iyi anlattığını düşünüyorum” dedi.

“Hayatımdaki birçok şeyle ilgili artık mantıklı hissediyorum. Küçükken hissettiğim birçok şey şimdi anlamlı geliyor. Bunun için kendimi rahatlamış hissediyorum” diyen model, “İnsanlarla daha önce olduğumdan daha samimi bir seviyede ilişki kurabilirim, çünkü olmadığım biri gibi davranmak zorunda değilim” ifadesini kullandı.

KÜRTAJ AÇIKLAMASI

İkinci çocuğuna hamile olduğu haberlerinin ardından kürtaj olduğu öğrenilen Holliday, “Kürtajım hakkında konuşmayı seçmem neden tartışma konusu? Evliyken kürtaj yaptırdığım ve sadece bir çocuğu maddi olarak destekleyebileceğim için neden bu kadar utanç duymam gerekti? Şişman insanların belli bir yer edinmeyi ve seksi olmayı hak etmesiyle ilgili konuşmak neden tartışma konusu?” dedi.

Daha önce obeziteye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilen 127 kiloluk model, sık sık hakkında söylenenlere aldırmadığını belirterek, sosyal medya hesabından cesur fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.

