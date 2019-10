Büyük Çamlıca Camii hakkında bilinmeyenler!

TANZANYA'DAN ŞİLİ'YE UZANAN ZİYARETÇİ PROFİLİ

Büyük Çamlıca Camisi'nin hiç tahmin etmedikleri çok değişik bir ziyaretçi profili olduğunu dile getiren Külünk, "Bütün dünya insanlarını tanıdık. Ara sıra meraktan 'Where are you from?' diye soruyoruz. 'Tanzanya, Avustralya, Şili, Peru, Rusya...' diyor. Ne için geldiklerini soruyoruz. Türkiye'de son dönemde yapılan en büyük cami olduğu için görmeye geldiklerini söylüyorlar. Bir kısmı ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına yansıyan haberler üzerine cami ile ilgili meraklarını gidermek için bir kısmı da ibadet için geliyor" dedi.

'İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ' İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Külliye içinde yapım çalışmaları devam eden müzeye ilişkin de bilgi veren Külünk, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar'a dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına bağlanmasından dolayı Büyük Çamlıca Camisi altında yer alan İslam Medeniyetleri Müzesi de Topkapı Sarayı'na doğal olarak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir müze olacağını kaydetti.

Müzede çok güzel eserlerin teşhir edileceğini aktaran Külünk, sözlerini, "Eser seçiminde dikkat ettiğimiz en önemli husus, nadir eserler olması. Müzemiz aynı zamanda dijital bir müze olacak. Müzeden içeri girdikten sonra bir tarih dehlizine girmiş gibi olacaksınız. Bir yığın bilgiyi hem görsel hem de işitsel olarak alacağınız bir müze çalışması yapıyoruz. Şu anda imalat ve eserlerin vitrin çalışmaları başladı. Müzemizin çok özel bir müze olacağını şimdiden müjdeleyebilirim" diye tamamladı.