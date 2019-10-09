Büyük Çamlıca Camii hakkında bilinmeyenler!

Büyük Çamlıca Camii, her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekerken, heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de kapsıyor. 6 minareli olmasıyla imanın şartlarını temsil ediyor. İmanın şartlarını temsilen 6 minareli inşa edilen Büyük Çamlıca Camii'nin 3 şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, 2 şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde. NEDEN 72 METRE? Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor. Caminin ana kubbesinin üzerinde 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem var. DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor. ANA KAPISI EN BÜYÜKLERDEN Büyük Çamlıca Camii, 5 metre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısıyla dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından birine de sahip.

DEV BİR KÜTÜPHANESİ VAR Büyük Çamlıca Camii, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi, 3 bin metrekarelik kütüphane, bin 71 kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3 bin 500 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor. Cami, ses, ışık, ısıtma, havalandırma ve güvenlik sistemleriyle de farkını ortaya koyuyor. 7 AYDA 5 MİLYON ZİYARETÇİ İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Büyük Çamlıca Camii'ni 7 Mart'taki Regaip Kandili'nde sabah namazında 50 bin kişi ile buluşturduklarını, bu kadar sayıdaki kişiyle de 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışı yaptıklarını söyledi.

Büyük Çamlıca Camii'nin sadece bir cami değil, modern anlamda bir kompleks, geleneksel manada da külliye olarak tasarlandığını ifade eden Külünk, külliyenin müze dışındaki bütün unsurlarının faaliyete geçtiğini belirtti. YAZIN GECE 01.00'E DEK AÇIK Külünk, külliyede iyi bir ses düzenine sahip bin 71 kişilik konferans salonu, sanat galerisi, kütüphane, yapımı devam müze, sanat atölyeleri ve otoparkın yer aldığını anlatarak, bunlarla birlikte Büyük Çamlıca Camii'nde kesintisiz bir yaşamın başladığını vurguladı. Boğazı iyi gören bir konumda olması nedeniyle, özellikle yaz aylarında gece 01.00'e kadar yoğun bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Külünk, "7 Mart'tan bugüne yaklaşık 5 milyon insan külliyemize geldi" dedi.

ENGELLİLERLE DOST MİMARİ Külünk, proje aşamasından itibaren külliyeyi kullanacak engelli vatandaşlar için teknolojinin getirdiği yeniliklerin büyük bir kısmını kullanmaya gayret ettiklerini aktardı. Yaya yürüme kabartma işaretlerinden, işitme engelli bir vatandaşın cami içindeki sesi çok daha iyi duyabilmesi için bir frekans organizasyonuna, imam önderliğinde kılınan farz namazlarında, namazın ritüellerini takip etmede kolaylık olması açısından ışıklı uyarı sistemlerine kadar birçok detayın düşünüldüğünü paylaşan Külünk, caminin içinde ayrıca tekerlekli sandalyelerin yer aldığı, görevliler aracılığıyla engelli vatandaşların ibadet etmeleri için zemin hazırladıklarına dikkat çekti. DEPREMDE 100 BİN KİŞİ BARINABİLECEK Külünk, Büyük Çamlıca Camii'nin, yapımında modern araç gereçlerin kullanıldığı klasik bir proje olduğu, çağın en ileri tekniklerini kullanmaya gayret ettiklerine atıfla, "Bu yapının projesi hesaplanırken, deprem açısından güvenlik kat sayısı olarak İstanbul için düşünülen deprem katsayısı üzerinde bir katsayıyı dikkate alarak projelendirdik. Bu yüzdendir ki yaklaşık 100 bin insanı deprem anında barındırabilecek durumdayız. Büyük Çamlıca Camii, deprem konusunda çok sağlam binalardan biridir" diye konuştu.

Ergin Külünk, Mimar Sinan'ın akustik için Süleymaniye Camisi'nde çok özel bir çalışma yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Süleymaniye Camisi'nin kubbesi çift cidarlı bir kubbedir. Kubbesinde 200 küsur küp vardır. Bu küplerle cami içindeki akustiği temin etmiştir. Biz de Usta Sinan'ın bu teknik çalışmasını 21 yüzyıla nasıl taşırız diye ses uzmanı danışmanlarımızın yoğun gayretleri neticesinde, ana kubbemiz ve yarım kubbelerimizde 800'e yakın delik deldik 8 santimetre çapında ve 10 santimetre derinliğinde ve bu deliklere özel bir kimyasal şırınga ettik cami içindeki akustiği sağlamak için. Çünkü betonarme bir yapıda ses çok iyi hesaplanması gereken bir çalışma. Camimizin içi 350 bin metreküp. Mihrapta, minberde ve müezzin mahfilindeki sesin caminin her tarafına aynı kalitede ulaştırabilmek için ses uzmanlarımız çok büyük gayret sarf ettik. Ses açısından çok başarılı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim" İBADET BÖLÜMÜNE PARAVAN Camiye olan yoğun ilgi nedeniyle ibadet alanında bir düzenleme yapılacağını ifade eden Külünk, şunları kaydetti:

"Bu, 7 Mart'tan itibaren karşılaştığımız önemli meselelerden biri. Camimize ibadet etmek için ve turistik amaçlı iki tür insan geliyor. İnsanlar istiyor ki 'Mihraba kadar gideyim, minberin en üstüne kadar çıkayım. Şimdi moda, oradan resim çektireyim, canlı yayın yapayım' Selatin camilerimiz bu işe çözüm buldu. Biz bu çözümleri yerinde inceledik ve araştırdık. Camimizi ziyaret edenler ile ibadet edenler arasına paravan koyma şeklinde bir çalışma içindeyiz. Böyle yaparak hem ziyaretçilerin daha rahat ziyaret etmelerini temin edeceğiz hem de ibadet eden insanların dikkatlerinin dağılmamasını temin edeceğiz. Dünyadaki bu tür büyük mekanlarda böyle tedbirler mutlaka alınıyor"

TANZANYA'DAN ŞİLİ'YE UZANAN ZİYARETÇİ PROFİLİ Büyük Çamlıca Camisi'nin hiç tahmin etmedikleri çok değişik bir ziyaretçi profili olduğunu dile getiren Külünk, "Bütün dünya insanlarını tanıdık. Ara sıra meraktan 'Where are you from?' diye soruyoruz. 'Tanzanya, Avustralya, Şili, Peru, Rusya...' diyor. Ne için geldiklerini soruyoruz. Türkiye'de son dönemde yapılan en büyük cami olduğu için görmeye geldiklerini söylüyorlar. Bir kısmı ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına yansıyan haberler üzerine cami ile ilgili meraklarını gidermek için bir kısmı da ibadet için geliyor" dedi. 'İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ' İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Külliye içinde yapım çalışmaları devam eden müzeye ilişkin de bilgi veren Külünk, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar'a dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına bağlanmasından dolayı Büyük Çamlıca Camisi altında yer alan İslam Medeniyetleri Müzesi de Topkapı Sarayı'na doğal olarak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir müze olacağını kaydetti. Müzede çok güzel eserlerin teşhir edileceğini aktaran Külünk, sözlerini, "Eser seçiminde dikkat ettiğimiz en önemli husus, nadir eserler olması. Müzemiz aynı zamanda dijital bir müze olacak. Müzeden içeri girdikten sonra bir tarih dehlizine girmiş gibi olacaksınız. Bir yığın bilgiyi hem görsel hem de işitsel olarak alacağınız bir müze çalışması yapıyoruz. Şu anda imalat ve eserlerin vitrin çalışmaları başladı. Müzemizin çok özel bir müze olacağını şimdiden müjdeleyebilirim" diye tamamladı.

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