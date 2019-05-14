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Büyük ekran ve uzun pil ömrü bu telefonda!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 14.05.2019 09:28 | Son Güncelleme

Nokia 5.1 Plus ofisimize geldiğinde onu hemen incelemeye almıştık. Ama Nokia tarafından iddialı bir şekilde pil tarafı ön plana çıkartılınca bunu bizzat test etmeye karar verdik. Çünkü telefonun büyük ekranının pil tüketimine olan etkisini merak ettik.

Nokia 5.1 Plus'ı öğlen saatlerinde kullanmaya başladık ve ertesi gün yine öğlen saatlerine kadar günlük rutinimiz içerisinde teste tuttuk. Aslında testten daha çok bizzat kullandık desek yeridir.

Tabii ki oyun oynadık! Sosyal Medya Uygulamalarını kullandık, video seyrettik, yolda giderken haritayı takip ettik. Günün ortasına geldiğimizde ise pili tekrar kontrol ettik. İşte testin tamamı ve sonucu Nokia 5.1 Plus videomuzda.

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Nokia 5.1 Plus Uzun kullanım cep telefonu oyun android PUBG uygun fiyatlı

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