Büyük ekran ve uzun pil ömrü bu telefonda!

Nokia 5.1 Plus'ı öğlen saatlerinde kullanmaya başladık ve ertesi gün yine öğlen saatlerine kadar günlük rutinimiz içerisinde teste tuttuk. Aslında testten daha çok bizzat kullandık desek yeridir.
Tabii ki oyun oynadık! Sosyal Medya Uygulamalarını kullandık, video seyrettik, yolda giderken haritayı takip ettik. Günün ortasına geldiğimizde ise pili tekrar kontrol ettik. İşte testin tamamı ve sonucu Nokia 5.1 Plus videomuzda.
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