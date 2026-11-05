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7 damla yetiyor: Duvarlardan kapıya her yeri temizliyor

Ev temizliğinde kullanılan ürünler hem bütçeyi zorlayabiliyor hem de yanlış kullanıldığında sağlık açısından risk oluşturabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), evdeki farklı yüzeyleri temizlemek için yalnızca iki malzemeyle hazırlanabilen pratik bir karışım öneriyor.

7 damla yetiyor: Duvarlardan kapıya her yeri temizliyor
Çiğdem Berfin Sevinç

CDC bünyesindeki Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'nün (NIOSH) rehberinde yer alan tarif için 7 damla bulaşık deterjanı ve su yeterli oluyor.

7 DAMLAYLA TEMİZLİK KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Yaklaşık 710 mililitrelik bir sprey şişesine 7 damla bulaşık deterjanı ekleyin. Ardından şişeyi suyla doldurup iyice çalkalayın. Hazırlanan karışım tezgah, zemin ve duvar gibi farklı yüzeylerin temizliğinde kullanılabiliyor.

7 damla yetiyor: Duvarlardan kapıya her yeri temizliyor 1

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ KARIŞTIRIRKEN DİKKAT!

NIOSH, ev yapımı temizlik ürünlerinin kullanımı sırasında bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Hazırlanan karışımların bulunduğu şişelerin etiketlenmesi ve kapalı tutulması öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
bulasik deterjani
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