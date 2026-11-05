7 damla yetiyor: Duvarlardan kapıya her yeri temizliyor

CDC bünyesindeki Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'nün (NIOSH) rehberinde yer alan tarif için 7 damla bulaşık deterjanı ve su yeterli oluyor.
Yaklaşık 710 mililitrelik bir sprey şişesine 7 damla bulaşık deterjanı ekleyin. Ardından şişeyi suyla doldurup iyice çalkalayın. Hazırlanan karışım tezgah, zemin ve duvar gibi farklı yüzeylerin temizliğinde kullanılabiliyor.
NIOSH, ev yapımı temizlik ürünlerinin kullanımı sırasında bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Hazırlanan karışımların bulunduğu şişelerin etiketlenmesi ve kapalı tutulması öneriliyor.
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