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Büyük ekranı ve Pop-Up kamerasıyla dikkat çekiyor

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TEKNOLOJİ  | 29.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

Xiaomi yeni akıllı telefonu olan Mi 9T’yi görücüye çıkardı. Pop-Up kamera modasına uyan, büyük ekranı ile ilgi çeken ve fiyatı ile fark yaratan bu ürüne yakından bakıyoruz.

Büyük ekranı ve Pop-Up kamerasıyla dikkat çekiyor

Xiaomi Mi 9T, 8.8mm kalınlıkta ve 191 gram ağırlıkta. Ürünün yanlardan kıvrımlı, tek elde tutuşu kolay, göze hoş gelen bir tasarımı var. Cihazın ön tarafında fiziksel bir tuş yer almadığı gibi, selfie kamerası da ekranın altına gizlenmiş ve pop-up mekanizmayla karşımıza geliyor. Cihazın arka tarafında ise 3 kamera var ve bunlar neredeyse çıkıntısız tasarlanmış. Tabii bu parlak görünümün can sıkan tarafı da var, ki o da bir süre sonra kir ve parmak izi tutuyor oluşu.

Mi 9T’nin 6.39 inç değerde Amoled ekranı var. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, iç ve dış mekan kullanımlarına uygun parlaklık değerlerini sunabiliyor. Düşük ışıklı ortamlarda, daha rahat okuma yapabilmeniz için gözlerinizi yormayan modu da mevcut.

Üründe hem yüz tanıma sistemi hem de parmak izi okuyucu sensör var. Parmak izi okuyucu sensör, ekrana yedirilmiş ve genel olarak iyi çalışıyor. Yüz tanıma sistemi için de pop-up selfie kamera devreye giriyor. Tabii kameranın açılış sürecini de göz önüne alırsak, yüz tanıma sistemi iyi, ama biraz yavaş çalışıyor.

Snapdragon 730 çipsetinin bulunduğu ürün, 6GB RAM ve 64GB dahili depolamayla geliyor. Android 9 işletim sistemi ve sade bir arayüzü bulunan telefon, Google Play Store’daki pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyor. Ayrıca, büyük ekran sayesinde aynı anda iki uygulama kullanabilirsiniz. Örneğin, ekranın bir kısmında mesajlaşırken diğer kısmında da video izleyebilirsiniz.
Mi 9T’nin arka tarafında 3 kamera var. Ana kamera olarak Sony sensör kullanılarak hazırlanan 48MP’lik kamerayı görüyoruz. Ek olarak 13+8MP’lik kamera ikisi var. Böylece ister 2X optik zoom, isterseniz de 10X dijital zoom yaparak çekimler gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, ultra geniş açılı çekim sayesinde pek çok detayı tek seferde elde etmeniz mümkün.

Video tarafına geldiğimizde, arka kameranın 4K 30FPS ve 1080p 60FPS gibi seçenekler var. Tabii hızlı ve ağır çekim seçenekleriniz de var. Ön tarafa baktığımızda ise, 20MP’lik pop-up kamera ile 1080p 30 FPS videolar çekebilirsiniz. İki kameranın da özellikle fotoğraf çekim kalitesini beğendiğimizi söylemeliyiz.

Telefon, 18w hızlı şarj değeri bulunan 4000mAh pille geliyor ve bu da tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabileceğiniz anlamına geliyor. Güç tasarruf modunu kullandığınız takdirde ikinci günü görmeniz de zor değil.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi Xiaomi Mi 9T

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