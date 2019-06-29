Büyük ekranı ve Pop-Up kamerasıyla dikkat çekiyor

Xiaomi Mi 9T, 8.8mm kalınlıkta ve 191 gram ağırlıkta. Ürünün yanlardan kıvrımlı, tek elde tutuşu kolay, göze hoş gelen bir tasarımı var. Cihazın ön tarafında fiziksel bir tuş yer almadığı gibi, selfie kamerası da ekranın altına gizlenmiş ve pop-up mekanizmayla karşımıza geliyor. Cihazın arka tarafında ise 3 kamera var ve bunlar neredeyse çıkıntısız tasarlanmış. Tabii bu parlak görünümün can sıkan tarafı da var, ki o da bir süre sonra kir ve parmak izi tutuyor oluşu.

Mi 9T’nin 6.39 inç değerde Amoled ekranı var. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, iç ve dış mekan kullanımlarına uygun parlaklık değerlerini sunabiliyor. Düşük ışıklı ortamlarda, daha rahat okuma yapabilmeniz için gözlerinizi yormayan modu da mevcut.

Üründe hem yüz tanıma sistemi hem de parmak izi okuyucu sensör var. Parmak izi okuyucu sensör, ekrana yedirilmiş ve genel olarak iyi çalışıyor. Yüz tanıma sistemi için de pop-up selfie kamera devreye giriyor. Tabii kameranın açılış sürecini de göz önüne alırsak, yüz tanıma sistemi iyi, ama biraz yavaş çalışıyor.