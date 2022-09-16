Büyük Göç filmi nerede ve ne zaman çekildi? Büyük Göç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Asıl adı 'Exodus Gods and Kings' olan 2014 yılı ABD, İngiltere , İspanya ortak yapımı Büyük Göç filmi sürükleyici senaryosuyla seyircileri ekranlara kilitleyecek. Büyük Göç filminin çekimleri Pinewood Stüdyoları, Londra, Güney İspanya'daki Almeria bölgesi ve Kanarya Adaları'nda gerçekleştirildi. Peki Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olacaktır.
Christian Bale -Moses
Joel Edgerton -Ramses
Sigourney Weaver -Tuya
Aaron Paul -Joshua
Ben Kingsley -Nun
Maria Valverde -Sefora
John Turturro -Seti
Ben Mendelsohn -Hegep
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