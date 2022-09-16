Büyük Göç filmi nerede ve ne zaman çekildi? Büyük Göç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Asıl adı 'Exodus Gods and Kings' olan 2014 yılı ABD, İngiltere , İspanya ortak yapımı Büyük Göç filmi sürükleyici senaryosuyla seyircileri ekranlara kilitleyecek. Büyük Göç filminin çekimleri Pinewood Stüdyoları, Londra, Güney İspanya'daki Almeria bölgesi ve Kanarya Adaları'nda gerçekleştirildi. Peki Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

BÜYÜK GÖÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olacaktır.

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Christian Bale -Moses

Joel Edgerton -Ramses

Sigourney Weaver -Tuya

Aaron Paul -Joshua

Ben Kingsley -Nun

Maria Valverde -Sefora

John Turturro -Seti

Ben Mendelsohn -Hegep



