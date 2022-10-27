Büyük göğüsleri gündemdeydi! Megan Fox kasığına kadar açtı

Machine Gun Kelly ile nişanlı olan oyuncu Megan Fox son dönemde hem çocuklarına zaman ayırmaması hem de sık sık göğüslerini paylaşmasıyla eleştiriliyordu. Eleştirilere büyük göğüslerini sosyal medyada paylaşarak yanıt veren Fox sevgilisiyle bir davette boy gösterdi.

Time100 Next Gala galasına göğüs ve kasık dekoltesiyle katılan Fox geceden pozlarını da paylaştı.

Megan Fox sevgilisini överek şunları söyledi:

"Daha iyi kemik yapısına sahip hiç kimse yeryüzünde yürümedi. Enfes, yıkıcı derecede yakışıklı. Beni öldür ya da hamile bırak."





