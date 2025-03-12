Büyük iddia! Osmanlı padişahı V. Murad'ın torunu CIA için mi çalıştı? 'Bürokratik bir hata...'

Osmanlı’nın 33’üncü padişahı V. Murad’ın torunu olan ve Fransa’da yaşayan yazar Kenize Murad’ın, 1973 yılında CIA tarafından “UNPOLO/1” kod adıyla muhbir olarak görevlendirildiği iddia edildi.

Serbestiyet'in iddianın kaynağı olan The Times’a göre, V. Murad’ın kızı Hatice Sultan’ın kızı Selma Rauf Hanım Sultan’ın 1939 yılında Paris’te dünyaya getirdiği Kenize Murad’ın CIA muhbiri olma hikayesini aktardı.

“1973’TE CIA CASUSU OLDU” İDDİASI

Kenize Murad, Fransa’da ağırlıklı olarak Ortadoğu konuları üzerine gazetecilik yapmakta olduğu 1973 yılında, Çinli diplomatlar ve Yakın Doğu hedefleri üzerinde casusluk yapması göreviyle CIA muhbiri oldu.

Ancak Murad bundan bir ay sonra muhbirlik yapmaktan vazgeçtiğini bildiren bir mektubu CIA’e yolladı.

MURAD, 1973’Ü DOĞRULADI: “TEKLİF GELİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜM”

The Times ise eriştiği belgelere dayandırarak Murad’ın CIA ile ilişiğinin 1979’a kadar sürdüğü iddiasında.

Murad, bu durumu kendisine soran The Times muhabirlerine, 1973 yılında gerçekten de tanıştığı bir ABD’li diplomat tarafından kendisine CIA için çalışma teklifi iletildiğini ve bu teklif karşısında “şaşkına döndüğünü” söyledi.

“GAZETECİLERİ NASIL İŞE ALDIKLARINI ANLATAN ÖYKÜ YAZMAYI DÜŞÜNDÜM AMA KORKTUM”

İlk başta kabul etmiş gibi yaptığını, bunun amacının daha sonra CIA’in sol görüşlü gazetecileri nasıl “işe almaya” çalıştığına dair bir öykü yazmak için malzeme toplamak olduğunu anlatan Murad, daha sonra “korktuğu” gerekçesiyle bu fikirden vazgeçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Aptal olduğumu ve korkunç bir intikam riski almadan CIA hakkında yazamayacağımı fark ettim. Onlara, onlar için çalışabileceğime inandırarak bir oyun oynadığımı bile söylememeliydim. Hatta adamla yüzleşmekten bile korkuyordum, bu yüzden üzgünmüş gibi davranarak, yapabileceğimi düşündüğümü ama yapamadığımı söyleyen bir mektup gönderdim. Hayatımda hiçbir zaman bir Amerikan gizli servisi için çalışmadım veya çalışmayı düşünmedim.”

"BÜROKRATİK HATADIR"

Murad, CIA’in kendisini neden 1979’a kadar 6 yıl çalışmış gibi kaydettiğini anlamadığını, bunun bürokratik bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

BELGE, İRAN’DAKİ ABD ELÇİLİĞİNDE BULUNMUŞ

Murad’ın CIA’ye çalıştığına dair belge, 1979’da İran’daki ihtilal sırasında Tahran’daki ABD elçiliğinde bulunmuş.

Kâğıt öğütücüsüne atılan belge, İranlı hali dokumacıları tarafından bir araya getirilmiş.

(İNDEPENDENT)