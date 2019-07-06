Mynet Trend

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

sesamos sesamos
YAŞAM  | 06.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Şans Topu'nun 942'nci hafta çekilişinde 5+1 bilen üç talihliden biri olan Çorumlu çiftçi Mustafa Taşkın (45), kazandığı 555 bin 320 lira 70 kuruş ikramiye alarak köyüne döndü. İcralık borçlarını ödediğini belirten Taşkın, "Köyde çiftçilik yapmaya devam edeceğim" dedi.

Şans Topu'nun 3 Temmuz çekilişinde 5+1 bilen üç talihlisinden biri olan Çorumlu çiftçi Mustafa Taşkın (45), 555 bin 320 lira 70 kuruş ikramiyesini aldı.

"TRAKTÖRÜMÜ SATMIŞTIM, ZOR DURUMDAYDIM"

Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyüne dönen Taşkın, "İlçede ben şans topu oynadım. Zaten zaman zaman oynardım. Ertesi gün sabah uyandığımda baktım ki şans topu ikramiyesi üçe bölünmüş ve bu üç talihliden birisi ben olmuşum. Çok sevindim. Bu para çok işime yaradı. İcralık dosyalarım vardı. Traktörümü satmıştım. Zaten tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum ve zor durumdaydım. İcralık borçlarımı kapattım" dedi.

buyuk-ikramiyeyi-alan-ciftci-koyune-geri-dondu_9205_dhaphoto2

"KALDIĞIMIZ YERDEN ÇİFTÇİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kendisine traktör aldığını anlatan Taşkın, "Çok şükür bu para işime yaradı. Bizler tarım ve hayvancılıkla uğraş veren insanlarız. Çiftçilik, hayvancılık, kısacası tarım bana babadan kalma bir meslek. Sıkıntılarımdan kurtuldum ve işlerimi büyütmek için iyi bir adım atmama vesile oldu. Bizler köyümüzde yaşamaya alışmışız, köyümüzden kopmamız mümkün değil. Çıkan para ile yeniden kaldığımız yerden çiftçilik yapmaya devam edeceğim” dedi. (DHA)

buyuk-ikramiyeyi-alan-ciftci-koyune-geri-dondu_9205_dhaphoto5

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Yol ortasında fark etti! Mahalle sakinleri yardıma koştuYol ortasında fark etti! Mahalle sakinleri yardıma koştu
Camiye bırakılan bu not müezzini duygulandırdıCamiye bırakılan bu not müezzini duygulandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli piyango şans topu Mustafa Taşkın büyük ikramiye çiftçi

En Çok Okunan Trend Haberler

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Vatandaş tedirgin...

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Vatandaş tedirgin...

Kızları olduklarını sanıyorlardı, iki çocuğu da erkek çıktı

Kızları olduklarını sanıyorlardı, iki çocuğu da erkek çıktı

Transparan kıyafetle konser veren Ebru Polat gelen yoruma sitem etti!

Transparan kıyafetle konser veren Ebru Polat gelen yoruma sitem etti!

Camiye bırakılan bu not müezzini duygulandırdı

Camiye bırakılan bu not müezzini duygulandırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Okuyucu Yorumları 6 yorum
helal haram mefhumu kalmadı ne yazık ki. keşke borçlu kalaydın da o parayı almayaydın.
İhtiyacı olan bir çiftçiye çıktığına sevindim. Hoş bütün çiftçilerin acil desteğe ihtiyacı var.
3.4 senedir yeni bir talihli gösterdiniz diyer seneler ikramiyeler akibeti belli ve yok buşuna kimse oynamasın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol ortasında fark etti! Mahalle sakinleri yardıma koştu

Yol ortasında fark etti! Mahalle sakinleri yardıma koştu

Camiye bırakılan bu not müezzini duygulandırdı

Camiye bırakılan bu not müezzini duygulandırdı

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Vatandaş tedirgin...

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Vatandaş tedirgin...

Patronundan nefret ediyordu! İşten ayrılma şekli olay oldu

Patronundan nefret ediyordu! İşten ayrılma şekli olay oldu

Drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası

Drift yapan sürücüye rekor ceza!

Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak

Meteor düştüğüne inanılıyor! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.