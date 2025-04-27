Büyük kapışma! Süper Lig'in iki devi o oyuncu için sıraya girdi...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez sahada değil, transfer piyasasında karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, piyasa değeri 85 milyon euroyu bulan dünya yıldızı Dusan Vlahovic için yarışa girdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY'I ÖNE ATIYOR

Galatasaray, transfer çalışmalarında etkin rol oynayan menajer George Gardi aracılığıyla Vlahovic’in temsilcisi Darko Ristic ile ilk teması kurdu. Yapılan görüşmede Juventuslu yıldızın mevcut kulübünden ayrılmak istemediği belirtilse de, Ristic'in "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımda yer alabiliriz." açıklaması, sarı-kırmızılı ekibe umut verdi. Öte yandan Fenerbahçe cephesi de Sırp golcü için devrede. Yıllık 20 milyon euro maaş ve yüksek bir imza parası talep eden Vlahovic’in, şartların karşılanması halinde Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği konuşuluyor. Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olması durumunda Şampiyonlar Ligi bileti alacak. Vlahovic'in, kariyerine Avrupa'nın en prestijli arenasında devam etmek istemesi, Galatasaray'ın transferdeki en büyük kozu olarak öne çıkıyor.

VLAHOVİC'İN PERFORMANSI

24 yaşındaki Sırp forvet, bugüne kadar çıktığı 296 resmi maçta 127 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çeken Vlahovic, fizik gücü, bitiriciliği ve oyun zekasıyla dünya futbolunda adından söz ettiriyor.