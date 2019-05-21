Büyük Menderes Nehri’nde hayvan leşleri büyük tehlike saçıyor

Bölgede inceleme yapan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan çöpler, ne yazık ki nehirlerimize, derelerimize ve çaylarımıza atılarak sulak alanlarımız kirletmekte ve denize kadar ulaşmaktadır. Büyük Menderes Nehri’ne sadece çöpler değil, halk sağlığı için çok büyük tehlike içeren ölü hayvanların da atıldığı görülmektedir. Nehre atılan büyükbaş hayvanlardan bir sığıra ait kafa iskeleti, Büyük Menderes’in denize döküldüğü Kafa mevkiinde avlanan bir balıkçının ağlarına takıldı" dedi.

Denizden çıkarılan kafa iskeletini incelemek üzere İstanbul Üniversitesi Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gönderdiklerini açıklayan Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Denizden çıkarılan kafa iskeleti, Arkeolojik alanlardan ortaya çıkarılan hayvan kalıntılarını inceleyen bilim dalı olan, İstanbul Üniversitesi Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Onar’a gönderilerek, bir sığıra ait olduğu tespit edildi. Sualtında kafa iskeletinin üzerine deniz kabuklularının yapıştığı görüldü. Tesadüfen ağlara takılan kafa iskeletinden anlaşılacağı gibi, nehre atılan hayvan leşlerinin denize kadar ulaştıkları görülmektedir" diye konuştu.