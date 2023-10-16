Büyük umutlarla gelmişti, 4 ay takımda kalabildi! Galatasaray'ın yeni transferi Bakambu ile yollar ayrılabilir

Bu sezon hem Süper Lig, hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray sezon başında büyük bir transfer operasyonu gerçekleştirmiş ve birbirinden yıldız isimleri renklerine bağlamıştı.

Birçok kulvarda mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar oldukça derinlikli bir kadro kurarken takıma katılan bazı isimler beklentilerin altında kaldı.

BAKAMBU'YA SON ŞANSLAR...

Bu isimlerden biri de Al-Nasr'dan 700 bin Euro karşılığında bonservisiyle birlikte kadroya katılan ancak süre aldığı 227 dakikada gol ya da asist katkısı yapamayan Cedric Bakambu. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı hocası Okan Buruk'un yoğun fikstür içerisinde daha fazla süre vermesi beklenen Kongolu santrfor için bu maçlar belirleyici olacak.

YEDEK GOLCÜ BAKILACAK

Eğer Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi’nde bir üst tura çıkar ve Bakambu da performansını yükseltemezse yollar ayrılacak. Böyle bir durumun yaşanması halinde Icardi’nin arkasına yedek bir golcü transfer edilmesi gündemde.





