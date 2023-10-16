SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Büyük umutlarla gelmişti, 4 ay takımda kalabildi! Galatasaray'ın yeni transferi Bakambu ile yollar ayrılabilir

Büyük umutlarla gelmişti, 4 ay takımda kalabildi! Galatasaray'ın yeni transferi Bakambu ile yollar ayrılabilir

16.10.2023 15:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Cedric Bakambu performansıyla beklentilerin altında kalırken, takımdan gönderilmesi gündemde. İşte detaylar...

Cedric Bakambu

Cedric Bakambu

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon hem Süper Lig, hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray sezon başında büyük bir transfer operasyonu gerçekleştirmiş ve birbirinden yıldız isimleri renklerine bağlamıştı.

Birçok kulvarda mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar oldukça derinlikli bir kadro kurarken takıma katılan bazı isimler beklentilerin altında kaldı.

BAKAMBU'YA SON ŞANSLAR...

bakambu-galatasaray-formasiyla-ilk-macina-cikti

Bu isimlerden biri de Al-Nasr'dan 700 bin Euro karşılığında bonservisiyle birlikte kadroya katılan ancak süre aldığı 227 dakikada gol ya da asist katkısı yapamayan Cedric Bakambu. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı hocası Okan Buruk'un yoğun fikstür içerisinde daha fazla süre vermesi beklenen Kongolu santrfor için bu maçlar belirleyici olacak.

YEDEK GOLCÜ BAKILACAK

64bd589586b2456364e849ea

Eğer Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi’nde bir üst tura çıkar ve Bakambu da performansını yükseltemezse yollar ayrılacak. Böyle bir durumun yaşanması halinde Icardi’nin arkasına yedek bir golcü transfer edilmesi gündemde.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdullah Avcı'nın maaşı belli oldu!Abdullah Avcı'nın maaşı belli oldu!
İtalya'nın gündemi Türkiye ve Montella!İtalya'nın gündemi Türkiye ve Montella!
İşte EURO2024'teki muhtemel rakiplerimiz! En kötü ihtimal...İşte EURO2024'teki muhtemel rakiplerimiz! En kötü ihtimal...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika ayrılık bakambu galatasaray Süper Lig Devler Ligi sezon erden süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.