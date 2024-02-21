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  4. Büyük umutlarla transfer edilmiş bir türlü istenen performansı verememişti! Zaha Galatasaray'da 13 yıl sonra bir ilki yaşadı

Büyük umutlarla transfer edilmiş bir türlü istenen performansı verememişti! Zaha Galatasaray'da 13 yıl sonra bir ilki yaşadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2024 11:11 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da performansı bir türlü istenilen seviyeye yükselemeyen Wilfried Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşadı. Zaha, son 4 maça kulübede başlarken sonradan oyuna dahil oldu. İşte detaylar...

Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında bir performans sergileyen Wilfried Zaha, son 4 maça kulübede başlarken sonradan oyuna dahil oldu.

13 YIL SONRA İLK

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Fildişili yıldız daha önce 2011'de Crystal Palace formasıyla Championship'te mücadele ederken 6 maça kulübede başlamış ve bu karşılaşmaların 4'ünde sonradan oyuna dahil olmuştu. Zaha 2 maçta ise forma şansı bulamamıştı. Tecrübeli yıldız 13 yıl sonra aynı durumu bu sefer Galatasaray'da tekrar yaşadı.

EKSTRA ÇALIŞIYOR

Yedek kalmaktan mutsuz olan Zaha'nın idmanlardan sonra ekstra çalışıp performansını artırarak yeniden 11'e dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

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