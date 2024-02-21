Büyük umutlarla transfer edilmiş bir türlü istenen performansı verememişti! Zaha Galatasaray'da 13 yıl sonra bir ilki yaşadı

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında bir performans sergileyen Wilfried Zaha, son 4 maça kulübede başlarken sonradan oyuna dahil oldu.

13 YIL SONRA İLK

Fildişili yıldız daha önce 2011'de Crystal Palace formasıyla Championship'te mücadele ederken 6 maça kulübede başlamış ve bu karşılaşmaların 4'ünde sonradan oyuna dahil olmuştu. Zaha 2 maçta ise forma şansı bulamamıştı. Tecrübeli yıldız 13 yıl sonra aynı durumu bu sefer Galatasaray'da tekrar yaşadı.

EKSTRA ÇALIŞIYOR

Yedek kalmaktan mutsuz olan Zaha'nın idmanlardan sonra ekstra çalışıp performansını artırarak yeniden 11'e dönmeyi hedeflediği öğrenildi.





