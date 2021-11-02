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  4. Büyük vefasızlık! Semra Dinçer'in cenazesine ünlü isimler katılmadı

Büyük vefasızlık! Semra Dinçer'in cenazesine ünlü isimler katılmadı

02.11.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Semra Dinçer'in ölüm haberini Haluk Levent duyurmuştu. Dinçer, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Bu zamana kadar sayısız dizi, film projesinde yer alan oyuncunun cenazesine sanat dünyasından katılımın olmaması dikkat çekti. Cenazede tabutun açık olması da gözlerden kaçmadı.

'Kuzey Güney' dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Semra Dinçer, dün, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Semra Dinçer için Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

SANAT DÜNYASINDAN KİMSE KATILMADI

Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent çelenk gönderirken, sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti.

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TABUTUN KAPAĞI KAPATILMADI

Dinçer'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenazede tabutun açık olması da gözlerden kaçmadı. Kapağı kapatılmayan tabutun gelenek için mi böyle olduğu akıllarda soru işareti bıraktı.

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HALUK LEVENT 2 YIL GİZLİCE YARDIM ETMİŞ

Dün Semra Dinçer'in ölüm haberini duyuran Haluk Levent, bilinmeyen bir gerçeği de anlattı.

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Dinçer'in 2 yıldır kanserle mücadele ettiğini belirten şarkıcı, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik, sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" diyerek oyuncuya gizlice yardım ettiklerini söyledi.

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