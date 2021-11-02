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Ünlü isimler Semra Dinçer'in ardından paylaştı! "Hüzünlü bir kadındı"

02.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kuzey Güney' dizisindeki 'Handan Tekinoğlu' karakteri ile hafızalara kazınan Semra Dinçer, mücadele ettiği akciğer kanserine yenildi. 56 yaşındaki oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Ünlü isimler Semra Dinçer'in ardından paylaştı! "Hüzünlü bir kadındı"

Haluk Levent, akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Semra Dinçer'in 'handan Tekinoğlu' karakterine hayat verdiği 'Kuzey Güney' dizisinin senaristi Ece Yörenç, üzüntüsünü Instagram hesabı üzerinden dile getirdi.

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Ece Yörenç, 'Handan Tekinoğlu' karakteri ile hafızalara kazınan Dinçer'e "Rolünün hakkını şahane vermişti! Allah rahmet eylesin, gittiği yerde çok sevilsin" sözleriyle veda etti.

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"HANDAN HANIM KADAR HÜZÜNLÜYDÜ"

Reyting rekorları kıran dizilerin ünlü senaristi, bir diğer paylaşımına, "En az Handan Hanım kadar yaralı, hüzünlü bir kadındı. Nur içinde, huzur içinde uyusun" mesajına yer verdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

'Kuzey Güney'in yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ ise "Çok üzgünüm. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum Sema Dinçer" mesajını yayınladı.

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Bade İşçil paylaşımında "Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" yazarken Mustafa Avkıran ise "Ah be Semra… huzur içinde yat" dedi.

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'Kuzey Güney' dizisinin başrol oyuncularından Öykü Karayel de Instagram hesabının hikaye bölümünden siyah kalp emojisiyle birlikte "Semra abla" notunu yazdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ
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