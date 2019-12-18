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Büyükada'da açılan çukurlar merak konusu oldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Büyükada'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle iki büyük çukur kazıldı. Ada sakinlerinden Ferdi Demir "Ahırlar bölgesinde hayvan barınağı ve hayvanların olduğu bölge var. Oradan geçerken bazen leş kokusu geliyor. Bu koku ölen atlara mı ait? İnsanın aklına ilk gelen şey bu oluyor. Ölen bir köpeğe ait de olabilir. Başka bir hayvana ait de olabilir. Tam olarak bir şey söylemek için gidip görmek lazım" diye konuştu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Büyükada'da ormanlık alanda iki derin çukur kazıldı. Güvenlik şeridiyle çevresi kapatılan çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin ediliyor. Büyükada'da yaşayan Ferdi Demir, geçen hafta çukurların bulunduğu bölgedeki yolu kullandığını ifade ederek, "Bu çukurları yeni gördüm. Geçen geldiğimde bu çukurlar yoktu. Şaşırdım açıkçası ben de görünce. Bir hafta önce bu yoldan geçtiğimde böyle bir çukur görmemiştim" şeklinde konuştu.

"İNSANIN AKLINA İLK GELEN ŞEY BU OLUYOR"

Ferdi Demir, sözlerinin devamında "Ahırlar bölgesinde hayvan barınağı ve hayvanların olduğu bölge var. Oradan geçerken bazen leş kokusu geliyor. Bu koku ölen atlara mı ait? İnsanın aklına ilk gelen şey bu oluyor. Ölen bir köpeğe ait de olabilir. Başka bir hayvana ait de olabilir. Tam olarak bir şey söylemek için gidip görmek lazım" diye konuştu.

"EN AZ 40, 50 AT VAR"

Büyükada'da ormanlık yolda yürüyen bir at bakıcısı ise yanında bulunan ata hastalık tespiti için iğne yapıldığını ve atı teslim etmeye gittiğini ifade etti. Bütün atlara iğne yapılıp, hastalık olup olmadığının kontrol edildiğini söyleyen kişi, " 'Ruam' diyorlar daha belli değil. Cuma gününe kadar belli olacak. Sonra gömülecek. Yer arıyorlar herhalde. Bunun gibi çok at var. En az 40, 50 at var" şeklinde konuştu.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kaç atta hastalık tespit edildiği ve atların ne zaman gömüleceği bilinmiyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
büyükada çukur at

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
HAZİNE ARAMAYA BENZİYOR..
tabiki hazine arıyolar herzamanki gibi
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