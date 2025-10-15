Mynet Trend

Büyükannesi ölmeden önce anahtar ve banka kasası bıraktı! İçinden çıkan şey aileyi şaşırttı

Gerçek adı Jake Kind olan fenomen Goobi Gubbi'nin büyükannesi ölmeden önce anahtar ve banka kasası bıraktı. Ailesiyle birlikte İsviçre'ye giden genç kasayı açınca şaştı kaldı.

İnternet fenomeni Goobi Gubbi büyükannesinin vefatının ardından ailesiyle birlikte bir İsviçreli avukattan gelen e-posta aldı.

Gönderilen mailde büyükannesi Mimmy’nin Zürih’te bir banka kasası bıraktığı ve bunun bir ay içinde açılması gerektiği belirtiliyordu. Gubbi'nin annesi, Mimmy’nin ölümünden sonra kendisine bir zarf verildiğini ve içinde “garip birkaç anahtar” bulunduğunu anlattı ve kasayı açtığı ortaya çıktı.

ÇIKAN ŞEY ŞAŞIRTTI

Kasanın içinden çıkan ise aileyi şaşkına çevirdi. Mimmy’nin kendi el yazısıyla yazdığı “Pistache the Peanut” (Fıstık Pistache) adlı bir hikâye defteri çıktı.

Hikâyede, bir fil tarafından yenilmeyi hayal eden bir yer fıstığının yaşamı anlatılıyordu. Defterin sayfaları arasında Mimmy’nin tatillerde çekilmiş eski fotoğrafları da bulundu.

