Mynet Trend

Büyükçekmece'de cami cemaatini bıktıran hırsızlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | Son Güncelleme

Büyükçekmece Mimarsinan İbrahim Sancak Camii’ne gece saatlerinde gelen bir kişi önce caminin güvenlik kamerasını tahrip etti sonra muslukları çaldı. Caminin bir ayda 4 kere soyulduğunu ifade eden cami cemaati ise pes etti. Hırsızlık zanlısının caminin güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmeye çalıştığı anlar ve ardından camiden kova ile çıkışı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece’nin Mimarsinan ilçesindeki İbrahim Sancak Camii son zamanlarda ardı ardına yaşanan hırsızlık olayları ile gündeme geliyor. Büyükçekmece Belediyesi tarafından kurulan kamera sistemi de hırsızları durduramadı. Önceki gece saat 01.40 sularında camiye gelen kimliği belirsiz kişi şadırvandaki 2 kamerayı tahrip edip ardından da mermerleri kırarak muslukları söküp kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden cami görevlileri tarafından polise haber verildi. Polis camideki diğer kamera görüntülerini incelemeye aldı. Büyükçekmece Belediyesi ise olayın ardından şadırvanda oluşan hasarı gidererek muslukları yeniledi.

"CAMİYİ 6 BİN TL ZARARA UĞRATTILAR"

Bir ayda 4 kere caminin soyulduğu ifade eden Yusuf Çoban, “Bu caminin şadırvanları ve mermerleri defalarca soyuldu. Artık bizde bunu yapanları bulmak için kamera sistemi taktırmaya karar verdik. Ancak kamera sistemi de çare olmadı. En son geçtiğimiz günlerde tekrar gelip bu sefer kamera sistemlerinin kablolarını sökerek, aynı hırsızlık işlerini yaptılar. Caminin 5-6 bin TL bu hırsızlık olaylarından zararı var. Ne yapsak önlem alamadık inşallah bu hırsızlar bir an önce yakalanır” diye konuştu.

KAMERALARI ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Öte yandan hırsızlık zanlısının camiye gelişi ve çıkışı ise caminin diğer güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin camiye geldiği, bir süre keşif yaptığı daha sonra ise elinde bulunan fırça ve sopa ile kameraları etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülüyor. Daha sonra da elinde kova ile camiden çıkarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

(İHA)

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Vatandaşlar gözlerine inanamadı!Vatandaşlar gözlerine inanamadı!
Korkunç anlar! Otobüs hareket halindeyken...Korkunç anlar! Otobüs hareket halindeyken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii

En Çok Okunan Trend Haberler

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İğrenç olay! Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler

İğrenç olay! Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle keko ların dışarda işi ne kesin birsürü suç kaydı vardır toplayın bu magandaları sokaklardan hayvan barınagına kapatın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek burkan görüntü! Köpeği yol boyunca sürükledi

Yol boyunca sürükledi!

Bebek sandalyesine çarpan garsona saldırı kamerada

Ortalık bir anda karıştı! Garsona böyle saldırdılar

Burdur'da 'Dost' adını verdiği tilkiyi her gün müzik eşliğinde karşılayıp besliyor

Gülümseten dostluk! Böyle karşılıyor

Bursa'da köpüklü su yutan genç için alarma geçildi

Özel elbise giyip müdahale ettiler! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Bursa'da ikizlerin bebek arabasını çalan hırsızlar böyle görüntülendi

Bebekli aileye büyük şok yaşattılar

Ankara'da yolun ortasında kalan yavru kediyi otobüs şoförü kurtardı

Yolun ortasında o halde görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.