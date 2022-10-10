Büyükçekmece Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Büyükçekmece Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Büyükçekmece Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Sarı-Lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk hafta maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 78-72 yenmeyi başarmıştı. Ev sahibi ekip ise Tofaş’a 92-53 yenilmişti. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürüyor. Peki, Büyükçekmece Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Büyükçekmece Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi...

BÜYÜKÇEKMECE FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyükçekmece Fenerbahçe Beko bugün (10 Ekim 2022 Pazartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.

BÜYÜKÇEKMECE FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyükçekmece Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 5'de canlı olarak ekrana gelecek.

