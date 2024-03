Büyükçekmece’de Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yılı etkinliklerle kutlandı

Büyük Zafer için ilk kutlama 100. Yıl Atatürk ve Çanakkale Geçilmez Anıtı’nda yapıldı. Büyükçekmece’de resmi tören Kaymakamlık Meydanı’nda yapıldı. Törende Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez’in Atatürk Anıtı’na çelenk takdiminin ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ’NDEN TOPRAK GETİRDİLER

Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında yola çıkan 40 bisikletçi, Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirdi. Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen turda Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden Çanakkale’ye giden 100 bisiklet sporcusunun Çanakkale Şehitliği’nden getirdikleri toprak, Çanakkale 100. Yıl Anıtı’ndaki barışın simgesi olan zeytin ağacının toprağıyla törende buluşturuldu.

“BUNDAN SONRA DA GEREĞİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitlerini rahmet ve minnetle anarak şöyle konuştu:

“Yarbay Mustafa Kemal önderliğinde kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yılı kutlu olsun. Toprağa düşen aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Trablusgarp’ta, Balkanlarda mağlup olan Türk milletine yakışmayan kötü gidişin bir bakıma kapanışı ve Türk milletinin ordusuyla, milletiyle beraber şahlandığı gündür 18 Mart. Türk tarihinin en şanlı destanı olan Çanakkale ruhunun yaşatılması için her zaman ve her daim bu uğurda hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Kendi bulunduğumuz ortamda ve şehirde her bir çocuğumuzu her türlü imkanımızı seferber ederek Çanakkale Destanı’nın yazıldığı yerlerde o ruhun, o arazide yaşanması için bugüne kadar gereğini yaptık. Bundan sonra da gereğini yapmaya devam edeceğiz. Çanakkale Destanı’mızın 109’uncu yılı kutlu olsun büyük Ata’m. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. 253 bin Çanakkale kahramanımızın aziz hatırası önünde sevgiyle, saygıyla anıyoruz.’’