Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!

Spor Toto 1. Lig play finalinde Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 120 dakikası 0-0 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden BB Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi.

Gazişehir Gaziantep'te penaltılarda Sami Can, Ahmet, Jefferson, Mehmet Erdem ağları sarstı, Tugay, Del Valle, Webo ve Yasin kaçırdı. BB Erzurumspor'un kullandığı penaltılarda ise Lokman, Abdülkadir ve Gökhan Karadeniz kaçırdı, Demba, Metin, Hakan, Jasmin ve Nobre vuruşunu gole çevirdi.

BB Erzurumspor'da kaleci Hakan Canbazoğlu, kurtardığı 4 penaltıyla maça damgasını vurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7’nci dakikada Gazişehir Gaziantep FK atağında sağ kanattan yapılan ortada topa iyi yükselen Özgür Can Özcan iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Hakan Canbazoğlu ise soluna gelen topu uzanarak çelmeyi başardı.

19’uncu dakikada Gazişehir Gaziantep FK gole yaklaştı. Sol tarafta taç çizgisine yakın bir noktadan serbest atış kullanan Del Valle ortasını yaptı. Arka direkte topa yükselen İsmail Konuk kafa vuruşunu yaparken, kaleci Hakan Canbazoğlu üzerine gelen topu kornere doğru tokatladı.

42’nci dakikada Bş.Bld. Erzurumspor’da ceza yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşu Erhan Çelenk kullanırken, bu oyuncunun vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

55’inci dakikada Del Valle, sol taraftan köşe atışını kullandı. Altıpas çizgisine doğru yönelen topa Tugay Kacar röveşata vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

70’inci dakikada gelişen Bş.Bld. Erzurumspor atağında sol kanattan Taylan Antalyalı ortasını yaparken, Burhan Eşer zor pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

80’inci dakikada sol kanatta topla birlikte ceza sahası içerisine yönelen Del Valle yan çizgiye gelirken ortasını yaptı. Kaleci Hakan Canbazoğlu’nun tokatladığı top Yasin Palaz’ın önünde kalırken, bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Hakan bu kez iki hamlede topun sahibi oldu.

88’inci dakikada Bş.Bld. Erzurumspor tehlikeli geldi. Kaleye uzak mesafede sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Taylan Antalyalı içeriye doğru ortaladı. Altıpas çizgisi üzerinde savunmadan seken topu önünde Burhan Eşer, dönerek vuruşunu yapsa da meşin yuvarlak üst kale direğinin hemen üzerinden auta yöneldi.

111’inci dakikada Bş.Bld. Erzurumspor’da sağ taraftan kullanılan korner atışında arka direkte topa yükselen Demba Savage zor durumda kafa vuruşunu yaptı, top farklı şekilde auta çıktı.