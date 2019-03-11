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Büyüleyenspor'da baba Osman Çavuş, oğlu Mehmet Çavuş'la beraber oynuyor

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 11.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Kayseri'de 2. Amatör Küme takımlarından Büyüleyenspor'un kaptanlığını yapan 47 yaşındaki Osman Çavuş, takımda 17 yaşındaki oğlu Mehmet Çavuş ile birlikte forma giyiyor.

Büyüleyenspor'da baba Osman Çavuş, oğlu Mehmet Çavuş'la beraber oynuyor

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nin takımı olan ve 2. Amatör Küme'de mücadele veren Büyüleyenspor'da 14 numaralı formayla ter döken 47 yaşındaki Osman Çavuş, 11 numara ile oynayan 17 yaşındaki oğlu Mehmet Çavuş ile birlikte oynuyor.

İlerleyen yaşına rağmen futbolu bırakmayan ve takımın kaptanlığını yapan Osman Çavuş, takımda liderliği ve oynadığı futbol ile hem oyunculara hem de oğluna büyük örnek oluyor.

Aynı takımda oğlu ile birlikte forma giymekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Osman Çavuş, "En büyüğünden en küçüğüne kadar oynadım. Oğlumla birlikte aynı takımda oynamak müthiş bir şey. Attığı gol de benin gururlandırdı" dedi.

17 yaşındaki Mehmet Çavuş ise şunları söyledi:

"Maçlarımız güzel geçiyor ve kazanıyoruz. Babamla birlikte oynamak da güzel bir duygu. Tecrübesinden faydalanıyorum."

Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu'nda yer alan Büyüleyenspor, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonrasında 6 puanla 4. sırada bulunurken, attığı 8 gole karşılık kalesinde ise 4 gol gördü.

Mehmet Çavuş da bu müsabakalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyüleyenspor Osman Çavuş Mehmet Çavuş

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