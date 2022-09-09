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Büyülü eş anlamlısı nedir? Büyülü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyü kelimesi aslen Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçenin en eski tarihlerinden beri dilimizdeki varlığını korumuştur. Zamanla anlamı değişime uğramıştır. Aynı zamanda büyülü kelimesiyle aynı anlamı taşıyan kelimeler de türemiştir. Peki, büyülü eş anlamlısı nedir?

Büyülü eş anlamlısı nedir? Büyülü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Büyülü kelimesinin kökü "büyü"dür. Büyü kelimesi ise Eski Türkçe "bögü" sözcüğünden evrilmiştir. Büyü kelimesi eski zamanlarda "alim, hekim, şaman" anlamlarında kullanımıştır. Büyülü kelimesi ise "büyü" kelimesine +lI ekinin eklenmesiyle türemiştir. Günümüzde büyülü kelimesinin anlamı değişime uğramıştır. Büyülü kelimesinin anlamları:

  • (sıfat) Kendisine büyü yapılmış (kimse).
  • (sıfat) Büyü gücü olan, sihirli, afsunlu, efsunlu, füsunlu, füsunkâr, efsunkâr, sihirkâr.
  • (sıfat) mecaz Çok etkileyici olan.

Büyülü kelimesi birçok anlamı karşıladığı gibi eş değer anlamlar içeren farklı kelimelerle de aynı anlamı karşılar. Büyülü kelimesiyle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • O büyülü kokusuyla yanımdan öylece geçip gitti.
  • Zehra, gittiği büyülü konağı yıllar geçse de unutamamıştı.
  • Burhan, evinin büyülü olduğunu bilse de kimseye kanıtlayamıyordu.
  • Benim bu büyülü laflarına karnım tok. Bana hemen doğruyu söyle!
  • Füsun, merdivenlerden inerken o kadar büyülü görünüyordu ki Mehmet şaşkına dönmüştü.
  • Sanki o an peri masallarından çıkmış gibiydi. Sen ve ben büyülü bir atmosferde gibiydik.
  • Küçük kız kendisine büyü yapıldığını ve büyülü olduğunu sanıyordu.
  • Çocuklar, büyülü küreyi yere düşürüp kırmışlardı.
  • Büyülü güzelliğiyle gören herkesi mest ediyordu.
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Büyülü kelimesinin eş anlamı nedir?

Büyülü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Sihirkâr
  • Efsunkâr
  • Füsunkâr
  • Füsunlu
  • Afsunlu
  • Sihirli
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Büyülünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Büyülünün eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıda verilmiştir:

  • Sihirkâr adam birdenbire herkese saldırmaya başladı.
  • Sihirkâr çekiciliğinle sana bakmayacak insan yok sanıyorsun fakat çok yanılıyorsun.
  • Bu efsunkâr güzelliğin beni deli ediyor!
  • Kötü cadı, efsunkâr karışımını prensese içirecekti.
  • Füsunkâr sözleriyle karşısındaki insanı etkisiz hâle getirip her zaman kendini haklı çıkarmayı başarıyordu.
  • Çiçeklerin kokusu adeta füsunkâr gibiydi.
  • Sanki füsunlu ve ferahlatıcı bir çiçek kokusu ortamı kaplamış gibiydi.
  • Füsunlu havasıyla etkileyemeyeceği kimse yok gibi görünüyor
  • O, füsunlu odaya girip korku dolu anlar yaşamış.
  • Afsunlu adam, bir oraya bir buraya dönüp deli hareketleri yapıyordu.
  • Böyle hareketler yapmayı bırak! Afsunlu birisi gibi görünüyorsun.
  • Mahalledeki eski ev adeta sihirli gibiydi, içerisinden garip sesler geliyordu.
  • Sihirli elleriyle yaptığı hareketler sonucu her yer yeşerdi ve bembeyaz bir ışık göründü.
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