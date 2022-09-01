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Çamur eş anlamlısı nedir? Çamur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok eski zamanlardan beri pek çok dille etkileşime girmiştir. Bu etkileşim sonucunda Türkçeye yabancı dillerden birçok kelime girmiştir. Başka dillerle etkileşiminin yanı sıra bazı kelimeleri Eski Türkçe döneminden beri korumaktadır. Çamur kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Peki, çamur eş anlamlısı nedir?

Çamur eş anlamlısı nedir? Çamur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çamur kelimesi, balçık kelimesinden türemiştir. "Şap" ve "çap" seslerinden evrilmiştir. Eski Türkçede çap kelimesi, çalmak ve çamurla sıvamak anlamında kullanılıyordu. Çamur kelimesi tarihte ilk kez Ebu Hayyan'ın Kitabü-l İdrak eserinde yayınlanmıştır. Çamur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük dedir?

Çamur kelimesinin anlamı nedir?

Türkçe kökenli çamur kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şöyle ifade edilebilir:

  • Yapı işleri için hazırlanan içerisinde çeşitli malzemelerin olduğu harç.
  • Suyla karıştırılarak bulaşır şekle gelen toprak.
  • Çevresine sataşan, arsız ve su sulu kimse.

Çamur kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Bizim oralarda çamura bulaşma karası bulaşır derler.
  • Sade topraktansa o evin sağlam olmasını bekleme.
  • Çocukken çamurla oynamayı çok severdik.
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Çamur kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Çoğunlukla çamur kelimesinin eş anlamlısı sözcük olarak balçık kelimesi kullanılıyor. Balçığın haricinde çamur kelimesinin eş anlamı olarak mecazi anlam taşıyan kelimeler de kullanılıyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Çepel
  • Balçık
  • Sataşkan (mecazi)

Balteg ve çepel eş anlamlıları günlük hayattan ziyade bulmacalarda çok çıkan kelimelerdir. Fakat çamurun eş anlamlısı olarak cümlelerde balçık kelimesine çok rastlanır. Sataşkan kelimesi ise mecazi olarak arsız insanlar için kullanılır.

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Çamurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Ali çok sataşkan bir insandır.
  • Güneş balçıkla sıvanmaz.
  • Köyümüzün yolları balçık dolu.

Cümlelerin kuruluşuna göre bazen çamurun eş anlamlısı olarak bataklık kelimesi kullanılır:

  • Dün yağmur yağınca yollar bataklığa dönmüş.
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