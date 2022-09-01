Çamur eş anlamlısı nedir? Çamur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çamur kelimesi, balçık kelimesinden türemiştir. "Şap" ve "çap" seslerinden evrilmiştir. Eski Türkçede çap kelimesi, çalmak ve çamurla sıvamak anlamında kullanılıyordu. Çamur kelimesi tarihte ilk kez Ebu Hayyan'ın Kitabü-l İdrak eserinde yayınlanmıştır. Çamur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük dedir?
Türkçe kökenli çamur kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şöyle ifade edilebilir:
Çamur kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:
Çoğunlukla çamur kelimesinin eş anlamlısı sözcük olarak balçık kelimesi kullanılıyor. Balçığın haricinde çamur kelimesinin eş anlamı olarak mecazi anlam taşıyan kelimeler de kullanılıyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
Balteg ve çepel eş anlamlıları günlük hayattan ziyade bulmacalarda çok çıkan kelimelerdir. Fakat çamurun eş anlamlısı olarak cümlelerde balçık kelimesine çok rastlanır. Sataşkan kelimesi ise mecazi olarak arsız insanlar için kullanılır.
Cümlelerin kuruluşuna göre bazen çamurun eş anlamlısı olarak bataklık kelimesi kullanılır: