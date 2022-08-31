Hasret eş anlamlısı nedir? Hasret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hasret kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kelimenin kökenine baktığımız zaman Arapça ḥsr kökünden geldiğini görürüz. "Bir şeyin yokluğundan ötürü acı çekme" anlamına gelen ḥasrat sözcüğünden türetilip bugünlere kadar ulaşmıştır. Bu sözcük ise Arapçaya, Aramice/Süryanice ve İbranicedeki "ḥsr" köküyle eştir. Türkçeye ise 1200'lü yıllarda Atebet-ül Hakayık eseriyle gelmiştir.

Hasret ne demek?

Hasret kelimesinin anlamı, Türk Dil Kurumunda "özlem" olarak geçmektedir.

Hasret kelimesini içinde bulunduran cümleler aşağıda verilmiştir:

Yıllardır bir gülüşüne hasretim.

Aralarında nasıl bir hasret varsa sevgilisini gördüğü an ağlamaya başlamıştı.

Bu hasret ikimize de zarar veriyor.

Sınav sürecinde kitap okumaya hasret kaldım.

Hasretinden prangalar eskitsem de onun haberi bile yok.

Hasret eş anlamı nedir?

Hasret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

Özlem

Özlenti

Tahassür

Hasretin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özlem, dünyada bulunan en güçlü duygu olabilir.

Acılı anne, askerde savaşan oğlunu tahassürle bekliyordu.

Genç adam, sevgilisini her gün fotoğraflarına bakarak özlemle anıyordu.

Seni o kadar özledim ki görür görmez sarılacağımdan emin olabilirsin.



