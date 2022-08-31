Hasret eş anlamlısı nedir? Hasret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hasret kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kelimenin kökenine baktığımız zaman Arapça ḥsr kökünden geldiğini görürüz. "Bir şeyin yokluğundan ötürü acı çekme" anlamına gelen ḥasrat sözcüğünden türetilip bugünlere kadar ulaşmıştır. Bu sözcük ise Arapçaya, Aramice/Süryanice ve İbranicedeki "ḥsr" köküyle eştir. Türkçeye ise 1200'lü yıllarda Atebet-ül Hakayık eseriyle gelmiştir.
Hasret kelimesinin anlamı, Türk Dil Kurumunda "özlem" olarak geçmektedir.
Hasret kelimesini içinde bulunduran cümleler aşağıda verilmiştir:
Hasret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir: