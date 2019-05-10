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Büyütme için bıçak altına yatanlar evdeki bulgurdan da olmayın!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

Uzmanlar son yıllarda hızla artış gösteren penis büyütme ameliyatlarına karşı yeni bir uyarıda bulundu. Açıklamaya göre penis büyütme ameliyatı sanılanın aksine penise kalıcı olarak zarar verebiliyor hatta olduğundan daha da kısaltabiliyor.

Büyütme için bıçak altına yatanlar evdeki bulgurdan da olmayın!

Son çalışmalar ışığında yayımlanan raporda operasyonun ardından büyütülen penislerin daha ziyade 'doğranmış' gibi görüldüğüne dikkat çekildi.

17 ayrı tıbbi vaka üzerinde yürütülen çalışmada penis boyutlarını büyütmek için gerdirme, enjeksiyon, vakum pompası ve ameliyat yöntemlerinin kullanıldığı aktarıldı.

Araştırmanın baş doktoru Gordon Muir yaptığı açıklamada "Çok ciddi zarar görme olasılıkları var. Her yıl katledimiş penislere sahip onlarca adamı tedavi ediyorum. Piyasada saçma sapan teknikler kullanan çok sayıda şarlatan var. İşe yaramayacak yöntemler için dünya kadar para alıyorlar. Öte yandan kişinin sağlığına da zarar veriyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
penis büyütme tehlike ameliyat

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