Büyütme için bıçak altına yatanlar evdeki bulgurdan da olmayın!

Son çalışmalar ışığında yayımlanan raporda operasyonun ardından büyütülen penislerin daha ziyade 'doğranmış' gibi görüldüğüne dikkat çekildi.

17 ayrı tıbbi vaka üzerinde yürütülen çalışmada penis boyutlarını büyütmek için gerdirme, enjeksiyon, vakum pompası ve ameliyat yöntemlerinin kullanıldığı aktarıldı.

Araştırmanın baş doktoru Gordon Muir yaptığı açıklamada "Çok ciddi zarar görme olasılıkları var. Her yıl katledimiş penislere sahip onlarca adamı tedavi ediyorum. Piyasada saçma sapan teknikler kullanan çok sayıda şarlatan var. İşe yaramayacak yöntemler için dünya kadar para alıyorlar. Öte yandan kişinin sağlığına da zarar veriyorlar" dedi.

