Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu, animasyon filminin televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Serinin 5. filmi 19 Haziran 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu ne? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminde karakterleri kimler seslendirdi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma'nın konusu şu şekildedir:

Scrat'in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya'nın dışına çıkmasına neden olur fakat Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır.

Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar. Mecara dolu bu yolculukta onları birçok şey beklemektedir...

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNDE KARAKTERLERİ KİMLER SESLENDİRDİ?

Buz Devri'nin Türkçe dublajında yer alan isimler şu şekilde:

Ali Poyrazoğlu

Haluk Bilginer

Yekta Kopan

Altan Erkekli

Ecem Uzun

Didem Barış Atlıhan

Barış Özgenç

