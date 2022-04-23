Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu, animasyon filminin televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Serinin 5. filmi 19 Haziran 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu ne? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminde karakterleri kimler seslendirdi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma'nın konusu şu şekildedir:
Scrat'in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya'nın dışına çıkmasına neden olur fakat Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır.
Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar. Mecara dolu bu yolculukta onları birçok şey beklemektedir...
Buz Devri'nin Türkçe dublajında yer alan isimler şu şekilde:
Ali Poyrazoğlu
Haluk Bilginer
Yekta Kopan
Altan Erkekli
Ecem Uzun
Didem Barış Atlıhan
Barış Özgenç
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