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Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu ne? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminde karakterleri kimler seslendirdi?

23.04.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu, animasyon filminin 23 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle merak konusu oldu. Vatandaşlar, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu ne? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminde karakterleri kimler seslendirdi? soru ve konu başlıklarını internet arama motorlarında arıyor. İşte sevilen animasyon filmine ilişkin bilgiler..

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu ne? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminde karakterleri kimler seslendirdi?

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu, animasyon filminin televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Serinin 5. filmi 19 Haziran 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu ne? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminde karakterleri kimler seslendirdi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma'nın konusu şu şekildedir:

Scrat'in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya'nın dışına çıkmasına neden olur fakat Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır.

Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar. Mecara dolu bu yolculukta onları birçok şey beklemektedir...

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNDE KARAKTERLERİ KİMLER SESLENDİRDİ?

Buz Devri'nin Türkçe dublajında yer alan isimler şu şekilde:

Ali Poyrazoğlu
Haluk Bilginer
Yekta Kopan
Altan Erkekli
Ecem Uzun
Didem Barış Atlıhan
Barış Özgenç

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Anahtar Kelimeler:
animasyon filmleri
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