Buz Devri filmi konusu nedir? Buz Devri filmi oyuncuları kimlerdir?

Animasyon filmi denilince akla ilk gelen yapımlardan biri kuşkusuz Buz Devri'dir. Buz Devri, animasyon izlemek isteyenlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Yaratıcısı Blue Sky Studios, olan Buz Devri filmi 2002 yılında vizyona girmiş bir animasyon yapımdır. İşte Buz Devri filmine dair merak ettiklerinize haberimizden öğrenebilirsiniz...

BUZ DEVRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bundan 20.000 yıl önce; tarih öncesi 'Dünya' tehlikelerle doluydu yani en azından Buz Çağı'nın başlangıcında. Soğuktan korunmaya karar veren gezegenin belli başlı yaratıkları ve tabii bazı küçük ve önemsiz olanlar da güneye göç etmeye karar verdiler. Tabii bazı istisnalar hariç...

Bunlar arasında tüylü ve kocaman bir Mamut olan Manfred, her problemi kendi kafasına göre çözen bir tembellik abidesi Sid, ve bir kaç canlı daha... Sid, Manfred'in yakasına yapışıp onu koruyucusu ilan ettikten sonra zavallı mamut bu fazla bagajdan kurtulmak için her şeyi yapar... Ama ne mümkün...Üstelik bu işe yaramaz tüylü başbelası yüzünden bir de bebek çıkar anne ve babasına ulaştırılması gereken... İkiliye Diego adında bir de kaplan eklenir yolculukları sırasında ama onun derdi başkadır... Diego küçük bebeği lezzetli bir öğün olarak görmekte ve kendisine verilen görevi yerine getirip grup liderine ziyafet çekmeyi planlamaktadır... Tabii en başlarda... Bu garip üçlünün yolculukları da oldukça komik ve garip bir şekilde devam edecektir.

BUZ DEVRİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

John Leguizamo

Sid

Ray Romano

Manfred

Chris Wedge

Scrat, Dodo

Denis Leary

Diego

Jack Black

Zeke

Alan Tudyk

Dad, Oscar

Carlos Saldanha

Tara Strong

Bebek Moeritherium

Diedrich Bader

Kılıç Dişli Kaplan

Stephen Root

Start, Frank

Peter Ackerman

Macrauchenia, Dodo

Goran Višnjić

Soto

