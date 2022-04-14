MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Buz Devri filmi konusu nedir? Buz Devri filmi oyuncuları kimlerdir?

Buz Devri filmi konusu nedir? Buz Devri filmi oyuncuları kimlerdir?

14.04.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buz Devri, sevilen bir animasyon filmidir. Buz Devri filminin yönetmenliğini Chris Wegde ve Carlos Saldanha'nın yapmaktadır. 3D animasyon filmine dair en merak edilen konulardan biri konusu ve oyuncu kadrosu. İşte 72den 70'e herkesisn sevdiği Buz Devri filminin konusu ve oyuncu kadrosu!

Buz Devri filmi konusu nedir? Buz Devri filmi oyuncuları kimlerdir?

Animasyon filmi denilince akla ilk gelen yapımlardan biri kuşkusuz Buz Devri'dir. Buz Devri, animasyon izlemek isteyenlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Yaratıcısı Blue Sky Studios, olan Buz Devri filmi 2002 yılında vizyona girmiş bir animasyon yapımdır. İşte Buz Devri filmine dair merak ettiklerinize haberimizden öğrenebilirsiniz...

BUZ DEVRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bundan 20.000 yıl önce; tarih öncesi 'Dünya' tehlikelerle doluydu yani en azından Buz Çağı'nın başlangıcında. Soğuktan korunmaya karar veren gezegenin belli başlı yaratıkları ve tabii bazı küçük ve önemsiz olanlar da güneye göç etmeye karar verdiler. Tabii bazı istisnalar hariç...

Bunlar arasında tüylü ve kocaman bir Mamut olan Manfred, her problemi kendi kafasına göre çözen bir tembellik abidesi Sid, ve bir kaç canlı daha... Sid, Manfred'in yakasına yapışıp onu koruyucusu ilan ettikten sonra zavallı mamut bu fazla bagajdan kurtulmak için her şeyi yapar... Ama ne mümkün...Üstelik bu işe yaramaz tüylü başbelası yüzünden bir de bebek çıkar anne ve babasına ulaştırılması gereken... İkiliye Diego adında bir de kaplan eklenir yolculukları sırasında ama onun derdi başkadır... Diego küçük bebeği lezzetli bir öğün olarak görmekte ve kendisine verilen görevi yerine getirip grup liderine ziyafet çekmeyi planlamaktadır... Tabii en başlarda... Bu garip üçlünün yolculukları da oldukça komik ve garip bir şekilde devam edecektir.

BUZ DEVRİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

John Leguizamo
Sid

Ray Romano
Manfred

Chris Wedge
Scrat, Dodo

Denis Leary
Diego

Jack Black
Zeke

Alan Tudyk
Dad, Oscar

Carlos Saldanha

Tara Strong
Bebek Moeritherium

Diedrich Bader
Kılıç Dişli Kaplan

Stephen Root
Start, Frank

Peter Ackerman
Macrauchenia, Dodo

Goran Višnjić
Soto

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genco Erkal'dan hayranlarını üzen haberGenco Erkal'dan hayranlarını üzen haber
Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz pozuyla olay olduYalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz pozuyla olay oldu
90'ların yenilmez savaşçısı Zeyna! Zaman ona acımamış90'ların yenilmez savaşçısı Zeyna! Zaman ona acımamış
Anahtar Kelimeler:
animasyon filmleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.