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Buz dolu fıçıya girmişlerdi! Çağla Şıkel oğullarının yanında bikini ile durmasını eleştirenlere kayıtsız kalamadı

27.07.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Çağla Şıkel ‘soğuk korkusu’nu yenebilmek için kampa katıldı. Buz dolu şarap fıçısında giren Şıkel'e oğulları da eşlik etti. Şıkel, bazı takipçilerinin kendisini oğullarının yanında bikini ile durması sebebiyle eleştirenlere karşı kayıtsız kalamadı.

Çağla Şıkel oğlu Kuzey ile beraber 'soğuk korkusu'nu yenebilmek için buz dolu şarap fıçısına girdi. Oğluyla farklı bir deneyim yaşayan Şıkel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Anne oğulun buz dolu fıçıya girdiği videosu kısa sürede gündem oldu.

Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliği 2015 yılında sona eren Şıkel, boşandıktan sonra kendisini çocuklarına ve kariyerine adamıştı. Ünlü manken 8 yıllık aşk orucunu ise Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Son günlerde aşk hayatıyla gündeme gelen Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
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Oğlu Kuzey ile buz dolu su fıçısına giren Çağla Şıkel, o anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:
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"O benden cesaret aldı ,ben de ondan… Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı iyi ki benimleydin oğlum teşekkür ederim. İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz. İkimiz de üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi ,soğuk duş almayı da öyle.. (öyleydi) Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum...
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Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyorum. Soğuğa değil sadece nefesime odaklandım çünkü soğuğun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz. Yaklaşık 4 derece suda 2 dk'lık rüya deneyimler, mutlaka deneyin."
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"İŞİNİZE BAKIN"

Paylaşımı gündem olan Şıkel oğullarının yanında bikini giymesini eleştren takipçilerine yanıt vermeyi ihmal etmedi. Bir takipçisi "Bu giyim şekli 2 çocuk annesine yakışmamış. Çok ayıp." şeklinde yorum yaptı. Çağla Şıkel de bu yoruma "İşine bakın lütfen. Teşekkürler" şeklinde yanıt verdi.

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"Bu şekilde çocuklarınızın yanında durmaya utanmıyor musunuz? Anlamıyorum." şeklinde eleştiren takipçisine ise, "Yanımda oğlum var. Anneyim diye fıçıya girerken nasıl bir kombin tercih etmeliyim? Lafın gelişi sordum. çünkü bu zamana kadar kimseye sormadım, sormayacağım da. Siz de sormayın. Sevgiler." ifadeleriyle yanıtladı.

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