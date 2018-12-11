Buz pistinde korkutan kaza

Hırvatistan'da düzenlenen buz pateni şampiyonasında korku dolu anlar yaşandı. Zagreb'de düzenlenen şampiyonada Amerikan milli takımından Timothy Leduc ile Ashley Kane çifti, izleyenlere panik yaşattı.

Buz patencisi genç kadın, altın madalya için ter dökerken, partneri tarafından düşürüldü. Düştüğü sırada bilincini kaybeden Ashley Kane, kısa süre sonra toparlanarak programa kaldığı yerden devam etti. Performans bittikten sonra tedavi altına alındı. Patencinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

