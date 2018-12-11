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Buz pistinde korkutan kaza

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.12.2018 14:53 | Son Güncelleme

Hırvatistan'da düzenlenen buz pateni şampiyonasında Amerikalı bir çift performansını sergilediği sırada beklenmedik olay yaşandı. Program devam ederken Timothy Leduc, partnerini tutamayınca başının yere çarpmasına neden oldu. Korku dolu anların yaşandığı olay, neyse ki ucuz atlatıldı.

Hırvatistan'da düzenlenen buz pateni şampiyonasında korku dolu anlar yaşandı. Zagreb'de düzenlenen şampiyonada Amerikan milli takımından Timothy Leduc ile Ashley Kane çifti, izleyenlere panik yaşattı.

Buz patencisi genç kadın, altın madalya için ter dökerken, partneri tarafından düşürüldü. Düştüğü sırada bilincini kaybeden Ashley Kane, kısa süre sonra toparlanarak programa kaldığı yerden devam etti. Performans bittikten sonra tedavi altına alındı. Patencinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan buz pateni Timothy Leduc Ashley Kane

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