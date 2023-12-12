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Buz Yolu filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Buz Yolu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

12.12.2023 20:01 | Son Güncelleme:
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Buz Yolu filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Buz Yolu filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Hensleigh oturuyor. Filmi seyretmek isteyen sinemaseverler Buz Yolu filmi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, Buz Yolu filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Buz Yolu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte detaylar...

Buz Yolu filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Orijinal adı The Ice Road olan Buz Yolu filmi aksiyon ve gerilim sahneleriyle dikkat çekiyor. İşte Buz Yolu filmi hakkında detaylı bilgiler...

BUZ YOLU KONUSU

Bir karayolu nakliye şirketinin sahibi olan Goldenrod, tehlikeli bir görevde kendisine yardım etmesi için sürücü Mike ile anlaşır. Kanada'nın kuzey bölgesinde bir elmas madeni çökmüştür ve insanlar büyük bir tehdit altında kendilerine yardım gelmesini bekler. Madencilerin yardımına gitmeye çalışan Mike, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

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BUZ YOLU OYUNCULARI

Filmde kara kara düşünen Mike McCann rolünde Liam Neeson ve Jim Goldenrod rolünde Laurence Fishburne yer alırken, yardımcı rollerde Benjamin Walker, Amber Midthunder, Marcus Thomas, Holt McCallany, Martin Sensmeier, Matt McCoy ve Matt Salinger yer alıyor.

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BUZ YOLU NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

25 Haziran 2021'de Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Netflix tarafından ve Birleşik Krallık'ta Amazon Prime Video tarafından dijital olarak yayınlandı.

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