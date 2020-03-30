Buzdolabı böreği tarifi ile kısa sürede açlığınızı bastırabilirsiniz hem de çok lezzetli bir şekilde! Börekleri akşamdan yapıp dolaba koyabilirsiniz. Ertesi gün dilediğiniz bir öğünde kızartabilirsiniz. İşte buzdolabı böreği tarifi ve yapılışı...

MALZEMELER

3 adet yufka

250 gram yoğurt

2 adet yumurta

İç malzemesi için: Bir kase ufalanmış beyaz peynir

HAZIRLANIŞI

Derin bir kasenin içinde yumurta ve yoğurdu çırpın.

Yufkayı tezgahın üzerine açın. Üzerine hazırladığınız karışımdan sürün.

Daha sonra içine peynir harcından ekleyip yufkayı rulo haline getirin.

Geri kalan 2 yufka içinde aynı işlemleri uygulayın.

Rulo haline getirdiğiniz yufkaları buzdolabına koyun ve yaklaşık 2 saat dolapta bekletin.

İki saat sonra dolaptan çıkarınca ruloları dilimleyin.

Tavaya bol yağ koyun. Orta ateşte iyice kızdırın.

Kızgın yağda börekleri altın sarısı rengi alana kadar kızartın. Afiyet olsun.

