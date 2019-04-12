YEMEK

Buzdolabında kesinlikle saklamamanız gereken 5 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2019 13:46 | Son Güncelleme

Mutfakta hepimizin farkında olmadan yaptığı bir hata var o da her bir yiyeceği buzdolabında istiflemek. Doğru sandığımız bu yöntem aslında bazı sebze ve meyvelere zarar veriyor.

Buzdolabına koyduğunuzda tadı bozulan 5 yiyecek;

Buzdolabında kesinlikle saklamamanız gereken 5 yiyecek

Karpuz

Karpuz
Lezzetli bir karpuz yemek isteyenler, onu buzdolabından uzak tutmak zorunda. Aynı zamanda içindeki antioksidanların aktif olması için de karpuzun belirli bir ısıda tutulması gerekiyor, yani oda sıcaklığında.

Sert çekirdekli meyveler

Sert çekirdekli meyveler
Erik, kiraz, kayısı, şeftali, vişne... Bu gibi sert çekirdekli meyveler buzdolabında bekledikçe tatlarını kaybederler. Meyveleri oda sıcaklığında bekletin ve tamamen olgunlaştıktan sonra onları soğutun.

Avokado

Avokado
Avokadonun hızlı bir şekilde olgunlaşmasını istiyorsanız buzdolabına koymamalısınız. Soğuk hava avokadonun sertliğini korur. Avokado için en iyi doğru bekleme alanı sıcak ortamlardır.

Domates

Domates
Domatesin tadının ekşimesini istemiyorsanız, buzdolabına koymadan önce oda sıcaklığında olgunlaşmasını bekleyin. Olgunlaşan domateslerin bozulmasını engellemek için de hemencecik buzdolabına kaldırın.

Muz

Muz
Bu kural olgunlaşmamış muzlar için geçerli. Eğer buzdolabında bekletirseniz enzimlerine zarar verirsiniz. Diğer meyveler gibi öncelikle oda sıcaklığında olgunlaşmasını beklemek gerekiyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buzdolabında saklanmaması gereken yiyecekler mutfak bilgileri

En Çok Okunan Haberler

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Mucize gibi: Her gün iki diş yediğinizde...

Mucize gibi: Her gün iki diş yediğinizde...

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bunca yıl sebze sandık ama! Bakın ne çıktı

Bunca yıl sebze sandık ama! Bakın ne çıktı

O yöresel lezzetimize dünya gözünü dikti! Talep yağıyor

O yöresel lezzetimize dünya gözünü dikti! Talep yağıyor

Uyandıktan sonra üzümlü su içerseniz vücudunuza ne olur?

Uyandıktan sonra üzümlü su içerseniz vücudunuza ne olur?

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gramla satılıyor! İlaç yapımında bile kullanılıyor

Gramla satılıyor! İlaç yapımında bile kullanılıyor

Tanesi 5 liradan satılıyor: Uzun süre bayatlamıyor! Sırrı ise...

Tanesi 5 liradan satılıyor: Uzun süre bayatlamıyor! Sırrı ise...

Kalorisi düşük, tok tutuyor ve hızlı kilo verdiriyor!

Kalorisi düşük, tok tutuyor ve hızlı kilo verdiriyor!

Ne künefe ne de fıstık sarması! Hepsinden öte bir tatlı: Billuriye

Ne künefe ne de fıstık sarması! Hepsinden öte bir tatlı: Billuriye

Faydasını yaşlanınca gösteriyor! Tek şart düzenli tüketmek

Faydasını yaşlanınca gösteriyor! Tek şart düzenli tüketmek

Uzun ömürlü süt aylarca nasıl bozulmuyor?

Uzun ömürlü süt aylarca nasıl bozulmuyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.