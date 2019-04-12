Buzdolabına koyduğunuzda tadı bozulan 5 yiyecek;

Buzdolabında kesinlikle saklamamanız gereken 5 yiyecek

Karpuz Lezzetli bir karpuz yemek isteyenler, onu buzdolabından uzak tutmak zorunda. Aynı zamanda içindeki antioksidanların aktif olması için de karpuzun belirli bir ısıda tutulması gerekiyor, yani oda sıcaklığında.

Sert çekirdekli meyveler Erik, kiraz, kayısı, şeftali, vişne... Bu gibi sert çekirdekli meyveler buzdolabında bekledikçe tatlarını kaybederler. Meyveleri oda sıcaklığında bekletin ve tamamen olgunlaştıktan sonra onları soğutun.

Avokado Avokadonun hızlı bir şekilde olgunlaşmasını istiyorsanız buzdolabına koymamalısınız. Soğuk hava avokadonun sertliğini korur. Avokado için en iyi doğru bekleme alanı sıcak ortamlardır.

Domates Domatesin tadının ekşimesini istemiyorsanız, buzdolabına koymadan önce oda sıcaklığında olgunlaşmasını bekleyin. Olgunlaşan domateslerin bozulmasını engellemek için de hemencecik buzdolabına kaldırın.