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Buzdolabı her zaman işe yaramıyor! Sakın bu meyve ve sebzeleri buzdolabında saklamayın!

28.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı sebze ve meyvelerin buzdolabında kalınca hem tatlarını hem de besin değerlerini kaybettiğini biliyor muydunuz? Eğer cevabınız hayır ise doğru yerdesiniz. Bütün meyve ve sebzelerin buzdolabında saklanması gerektiği doğru değil çünkü buzdolabı bazı meyve ve sebzelerin dokusunu bozuyor. Bakın, buzdolabından uzak tutmanız gereken meyve ve sebzeler hangileriymiş...

Buzdolabı her zaman işe yaramıyor! Sakın bu meyve ve sebzeleri buzdolabında saklamayın!

Yapılan araştırmalar gelişmiş ülkelerde her yıl yaklaşık olarak 200 milyon tonun üzerinde yiyeceğin çöpe atıldığını gösteriyor. Bu yiyecekler arasında en çok da meyve ve sebzeler bulunuyor. Üstelik bu durum sadece ihtiyaç fazlası alışverişten kaynaklanmıyor. Bazen bilmeden uzun süre muhafaza edebilmek için buzdolabına attığımız meyve ve sebzeler ziyan olabiliyor. Gelin, meyve ve sebzelerin doğru şekilde nasıl muhafaza edileceğini öğrenerek bu üzücü durumun önüne geçelim. İşte buzdolabında saklanmaması gereken meyve ve sebzeler...

SOĞAN VE SARIMSAK

Soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmaması gereken ürünler arasında. Bu iki hassas yiyecek buzdolabındaki soğuk ve kuru havadan etkilenip nemini ve dokusunu kaybedebiliyor. Bu nedenle soğan ve sarımsağı serin ve karanlık bir odada muhafaza etmek gerekiyor.

DOMATES

Domates buzdolabında kısa süre içerisinde tadını ve dokusunu kaybediyor. Soğuk, domatesin tadını alıyor ve aynı zamanda domatesin olgunlaşmasını engelliyor. Bu nedenle özellikle olgunlaşana kadar domateslerin dışarıda muhafaza edilmesi gerekiyor. Domateslerinizi üzeri açık bir sepette ya da geniş bir kasede muhafaza edebilirsiniz.

AVOKADO

Avokadonun olgunlaşabilmesi için sıcak bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Ancak avokado olgunlaştıktan sonra buzdolabına alınabilir ve ömrü birkaç gün uzatılabilir. Eğer avokadonuzu kestiyseniz ve yarısını başka bir öğüne saklıyorsanız, üzerine biraz limon sıkın ve hava almayan bir kaba koyarak buzdolabında saklayın.

PATATES

Buzdolabında muhafaza edilen patatesin nişastası soğuk nedeniyle şekere dönüşebiliyor. Bu iyi bir şeymiş gibi görünse de patatesin tadını ve dokusunu bozuyor. Aynı zamanda kabuklarında da kararmalar oluyor. Bu nedenle patatesi serin, kuru ve karanlık bir ortamda saklamak gerekiyor.

MUZ

Muz oda sıcaklığında olgunlaşması gereken meyveler arasında yer alıyor. Soğuk, muzların olgunlaşmasını ve tatlanmasını engelliyor. Eğer olgunlaşan muzunuzun daha fazla olgunlaşıp kararmasını istemiyorsanız, buzdolabına koyabilirsiniz. Bu sayede ömrü birkaç gün uzar.

ELMA

Elma genellikle buzdolabının sebze-meyve bölümünde saklanan bir ürün. Fakat soğuk hava elma kabuğunda var olan antioksidan miktarını azaltıyor. Bu nedenle elmaları serin bir odada muhafaza etmek gerekiyor.

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