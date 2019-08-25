Buzdolabının açıldığını duydular! İçeri koşunca dehşet anları başladı

ABD’nin Kaliforniya eyaleti Truckee şehrinde 15 yaşındaki Hayes Sherman ile Bobby Harden, buzdolabından gelen sesleri duyunca birinin dolabı yağmaladığını düşündü. Ancak mutfağa baktıklarında gördükleri taco eti yiyen bir ayıydı. Ayı onları fark ettiğindeyse çocuklar kapıyı kapalı tutabilmek için sürgülü kapıya yapıştı. Aileye ait tatil kulübesindeki kamera tüm olan biteni kaydetti.

'AYAK SESLERİ DUYDUM'

Hayes CNN’e yaptığı açıklama “Ayak sesleri duydum. Sonra da Tupperware’in gürültülü ve sert şekilde açıldığını duydum. Buzdolabı uzun süre açık kaldığı için ötmeye başladı. Gerçekten korkmuştum. Ne yapacağımdan emin değildim. Arkadaşımla televizyon izliyordum, televizyonu kapadım. Ayıyı bulunduğu yerde tutup içeri girmesini önlemek için sürme kapıya yapıştık” dedi.

ANNESİ ÜST KATTA UYUYORDU

İstenmeyen misafir, ancak pazar gecesi saat 00:30’da bir bölge şerifinin gelip uyarı için silahını ateşlemesiyle alandan uzaklaştı. Olay Hayes’in annesi Susan Mohun ve kuzeni üst katta olan bitenden habersiz uyurlarken gerçekleşti.