Buzdolabının açıldığını duydular! İçeri koşunca dehşet anları başladı

ABD’nin Kaliforniya eyaleti Truckee şehrinde 15 yaşındaki Hayes Sherman ile Bobby Harden, buzdolabından gelen sesleri duyunca birinin dolabı yağmaladığını düşündü. Ancak mutfağa baktıklarında gördükleri taco eti yiyen bir ayıydı. Ayı onları fark ettiğindeyse çocuklar kapıyı kapalı tutabilmek için sürgülü kapıya yapıştı. Aileye ait tatil kulübesindeki kamera tüm olan biteni kaydetti.
'AYAK SESLERİ DUYDUM'
Hayes CNN’e yaptığı açıklama “Ayak sesleri duydum. Sonra da Tupperware’in gürültülü ve sert şekilde açıldığını duydum. Buzdolabı uzun süre açık kaldığı için ötmeye başladı. Gerçekten korkmuştum. Ne yapacağımdan emin değildim. Arkadaşımla televizyon izliyordum, televizyonu kapadım. Ayıyı bulunduğu yerde tutup içeri girmesini önlemek için sürme kapıya yapıştık” dedi.
ANNESİ ÜST KATTA UYUYORDU
İstenmeyen misafir, ancak pazar gecesi saat 00:30’da bir bölge şerifinin gelip uyarı için silahını ateşlemesiyle alandan uzaklaştı. Olay Hayes’in annesi Susan Mohun ve kuzeni üst katta olan bitenden habersiz uyurlarken gerçekleşti.
AKILLI SAATİNİ KULLANDI
Çocuklar biraz kraker ve dondurma da yiyen ayının kendilerine yaklaşmasını engellemek için kapıyı kapalı tutmaya çalışırken telefonlarının yanlarında olmadığını fark etti. Bu yüzden Hayes annesini aramak için akıllı saatini kullandı.
Hayes “Ona ‘Anne, evde bir ayı var, aşağıya gelmeyin’ diye fısıldadım” dedi ve hemen ardından acil hizmetleri aradı. Hayes o anları “Çok zordu. Çünkü bir yandan kapıyı kapalı tutmaya uğraşırken, bir yandan da çok karanlık bir odada saatimden 911’e fısıldıyordum” diye hatırlıyor.
'BU SADECE AYIYI TAHRİK EDERDİ'
Anne Mohun yardıma koşmamak için kendini zor tuttuğunu söyleyerek “Çocuklarınızla aranızda bir ayının olması, bir ebeveyn için en kötü senaryo. Aşağıya koşturmadığım için memnunum. Çünkü muhtemelen bu sadece ayıyı tahrik ederdi” diye konuştu.
GÜNÜ O ŞERİF KURTARDI
Günü kurtarmak ise Placer Bölge Şerifliği memuru Allyson Prero’ya düştü. Prerp olay yerine geldikten sonra kapıyı açarak ayıyı dışarı çıkardı ve sonra da alandan uzaklaşmasını sağlamak için bir uyarı ateşi açtı. Olayla ilgili soruşturmada hayvanın kulübeye açık garaj kapısından girdiği tespit edildi. Hayes “Her zaman pencerelerimizi, kapılarımızı, garaj ve araba kapılarımızı kilitli tutmanız gerektiğine dair çok değerli bir ders aldık” dedi.
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