Buzlukta balık nasıl saklanır? Buzluktaki balık nasıl pişirilir?

Mevsiminde alınan ve yetişmediği mevsimde de tüketilmek istenen meyveler ya da sebzeler, yemek hazırlamayı pratik hale getirmek isteyen kişiler tarafından paketlenen haşlanmış kuru baklagiller gibi birçok gıda ürünü, buzlukta ya da derin dondurucularda saklanabilir. Hatta kırmızı et, beyaz et ve balık da buzlukta belli yöntemler uygulanarak muhafaza edilebilir.

Buzlukta balık nasıl saklanır?

Balıklar ilk alındığı günkü gibi taze ve besin değeri yüksek kalabilmeleri için eğer buzlukta saklanacaklarsa bazı işlemlerden geçirilmelidir. Bunun için de temizlik ve balığı hazırlama aşamaları en önemli aşamalardır. Temizlik aşamasında balık dondurulmadan önce iç organları çıkartılmalı ve balığın derisi temizlenmelidir. Eğer dondurulacak olan balık fileto ise bu işleme gerek olmayacaktır.

Temizleme işleminin hemen ardından eğer balıklar büyükse küçük parçalara ayırmak ve dilimlemek gerekir. Bu sayede ayrıca pişirme sırasında da pratiklik ve zaman kazandıracak bir işlem yapılmış olur. Ancak balık bütün olarak da dondurucuya koyulabilir.

Bir diğer aşama ise paketleme aşamasıdır. Balık dondurulurken en doğrusu vakumlu poşetler kullanmak olacaktır. Hava geçirmeyen poşetlerde saklanan balıklar daha uzun süre taze kalabilir. Hem de balık tadını ve dokusunu da bu sayede kaybetmez.

Buzluktaki balık nasıl pişirilir?

Buzlukta saklanan balıklar pişirileceği zaman bu işlem fırında ya da tavada yapılabilir. Ancak pişirme işlemi hızlı çözme, buzdolabında çözdürme ya da direkt olarak çözdürmeden pişirme yöntemleri uygulandıktan sonra yapılmalıdır.

Eğer direkt olarak buzları çözülmeden pişirmeye başlanacaksa pişirme süresi diğer yöntemlerden çok daha uzun sürecektir. Pişirirken de işlem sırasında sürekli kontrol ederek balığın piştiğinden emin olunmalıdır. Buzluktan çıkan balık şu yöntemlerle daha uzun sürede direkt olarak ya da çözülmesi beklenerek daha kısa sürede pişirilebilir: